Association dâ€™amitiÃ© AlgÃ©rie-Chine : Confiance renouvelÃ©e au prÃ©sident sortant

Le président de l’Association d’amitié Algérie-Chine, Smail Debèche, a été réélu, lors d’une session ordinaire de l’assemblée générale tenue samedi à Alger, à la tête de l’association pour un nouveau mandat de cinq ans.

La rencontre a été également l’occasion pour renouveler la confiance aux membres du Bureau national de l’association qui s’est vu renforcer par de nouveaux membres.

M. Debèche a indiqué, lors des travaux de cette session, que l’Association d’amitié Algérie-Chine veillera «à consolider et valoriser les relations bilatérales», soulignant «la convergence des positions des deux pays sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun».

Saluant les «relations fortes» unissant l’Algérie et la Chine, il a rappelé que la création de cette association avait eu lieu en 1993 «au moment où l’Algérie vivait des moments difficiles», affirmant que «la Chine, contrairement à d’autres pays, avait intensifié, durant cette période, ses relations diplomatiques avec l’Algérie». Il a aussi mis en avant l’évolution des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Chine, estimant que la réalisation, par la Chine, de plusieurs grands projets en Algérie, «témoigne des relations fortes unissant les deux pays et les deux peuples».

M. Debèche a présenté, à cette occasion, le programme de l’Association d’amitié Algérie-Chine pour les cinq années à venir, portant notamment sur l’organisation de manifestations scientifiques et culturelles sur les relations algéro-chinoises au niveau des universités algériennes.

Le programme prévoit aussi la participation de l’Association à des symposiums scientifiques en Chine sur les relations de la Chine avec l’Algérie, le monde arabe et l’Afrique.

D’autres activités sont également programmées, telles que le lancement d’opérations de reboisement en Algérie, entrant dans le cadre des initiatives algéro-chinoises visant «à renforcer la coopération bilatérale et reflétant la profondeur des relations historiques entre l’Algérie et la Chine qui s’étendent à différents domaines».

L’Association d’amitié Algérie-Chine a pour objectif de conforter l’entente et consolider l’amitié entre les peuples algérien et chinois outre l’encouragement des échanges scientifiques, culturels, médiatiques, touristiques et sportifs.