MCA 1- 1 MCO : Le doyen accrochÃ© Ã  domicile

La rencontre classique entre les Mouloudia algérois et oranais s’est soldée hier par un match nul un but partout au stade du 5-Juillet pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

Les deux équipes ont commencé le match avec l’ambition de scorer d’emblée, encouragés par l’ambiance dans les gradins des deux galeries. Tandis que le MCA cherchait la profondeur pour trouver son baroudeur Frioui, le MCO a entamé le match avec beaucoup de prudence en jouant les contres, face à une défense bien organisée des protégés de Nabil Neghiz.

Les locaux ont continué de mettre la pression pour surprendre l’adversaire au premier half, chose faite à la 15e minute lorsque Walid Derrardja récupère un bon ballon, pénètre sur le flanc gauche et sert Samy Frioui qui place le ballon au fond des filets. Le MCA a profité du mauvais emplacement des Hamraoua pour tenter d’aggraver la mise à travers plusieurs actions dangereuses comme celle ratée de Djabou sur un tir puissant des 25 mètres ou celui de Derrardja des 30 mètres. Les actions dangereuses du MCO consistaient en des coups de pied arrêtés ou des contres, sans pour autant inquiéter le portier Toual.

L’enceinte olympique a eu des frissons à la 29e minute lorsque Allati, qui a retrouvé son poste de prédilection en arrière droit, fait un bon appel sur le couloir droit et pénètre en surface de réparation pour servir Hachoud qui rate face à des bois vides. Le MCO a tenté de revenir au score en fin de première mi-temps à travers une belle reprise de Hariat à la 35e minute mais dans les bras de Toual. Les Oranais ont raté un penalty à deux minutes de la pause citron à travers Benharou dont le ballon percute le poteau gauche du keeper mouloudéen.

De retour des vestiaires, le jeu a été verrouillé au milieu de terrain avant que les visiteurs occupent le milieu et essayent coûte que coûte de remettre les pendules à l’heure. Nabil Neghiz a procédé à deux changements, avec l‘entrée de Harrag et Benaldjia afin de donner plus de solutions offensives.

La sortie de Derrardja et El Mouadène a gravement déstabilisé le schéma tactique du Doyen, donnant l’opportunité au MCO de produire le jeu, et de pouvoir égaliser à la 75e minute par le biais de Motrani qui profite d’un corner bien tiré et saute plus haut que tout le monde pour placer le cuir dans le filet de Toual.

Le Doyen a eu froid dans le dos aux dernières minutes de la rencontre et a failli perdre à domicile lorsque Itim profite d’un bon ballon en profondeur et cadre son tir, difficilement dévié au corner par Toual avec l’aide du poteau. Le Mouloudia d’Alger aura donc perdu une bonne occasion de resserrer l’étau sur le CRB, victorieux hier face à la JSK, et qui compte désormais cinq point d’avance sur le MCA.

Kader Bentounès

------------------------

Résultats

Jeudi : ASO Chlef - Paradou AC 0-1



Samedi :

AS Aïn M'lila - CABB Arréridj 2-0

CR Belouizdad - JS Kabylie 3-1

USM Bel-Abbès - US Biskra 0-1

ES Sétif - NA Husseïn-Dey 2-0

CS Constantine - NC Magra 1-1

MC Alger - MC Oran 1-1

JS Saoura - USM Alger 1-0

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 39 20

2). MC Alger 34 19

3). ES Sétif 33 20

4). JS Kabylie 32 20

5). CS Constantine 31 20

6). MC Oran 29 20

--). JS Saoura 29 20

8). USM Bel-Abbès 26 20

--). AS Aïn M'lila 26 20

10). Paradou AC 25 19

--). USM Alger 25 20

12). ASO Chlef 24 20

13). CABB Arréridj 22 20

14). US Biskra 21 20

15). NC Magra 19 20

16. NA Husseïn-Dey 16 20.