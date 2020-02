Les magistrats font le diagnostic du secteur : Revoir le systÃ¨me de formation, de recrutement et la carte judiciaire

Pour la première fois, dans les annales de la justice algérienne, la réunion avec les magistrats était ouverte à la presse. Les débats ont tourné autour des insuffisances et des lacunes, qui entravent l’exercice judiciaire. Les procureurs généraux ont critiqué le recours à la mise en détention provisoire au lieu de favoriser la médiation et la conciliation, ainsi que le report des affaires «devenu une règle de gestion des audiences».

Ainsi, la révision du système de recrutement et la formation des magistrats, a été fortement recommandée lors de cette réunion présidée par le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, qui salué les juges pour «cet état des lieux». Les rapporteurs des trois groupes, mis en place pour enrichir la feuille de route des réformes, ont mis l'accent sur l'impérative révision du système de formation au regard des défis et de la sensibilité de leurs missions.

Le président de la cour d’Ouargla, le juge Mohamed Reggad, a insisté sur la nécessité de révision du code pénal signalant que «le tribunal criminel est le point noir de la justice». Le magistrat, qui a déjà présidé le tribunal criminel à la cour d’Alger, a indiqué qu’il est impossible de garantir un procès équitable «avec la programmation de 7 dossiers dans une seule audience».

Il a également recommandé la formation spécialisée du juge «pour qu’il soit à la hauteur des missions qui lui sont confiées». Il n’a pas manqué de demander la révision de la prime du Sud afin d’encourager les juges à travailler dans les régions lointaines et isolées. Le président de la cour d’Ouargla a également proposé des mesures pour la facilitation des procédures, notamment la création d’une banque de données des mandats d’arrêt et un service des commissions rogatoires. De même, il a été recommandé la généralisation des auditions et procès à distance, ce qui permettra d’éviter le transfert des accusés en détention. «Il faut annuler l’obligation de l’accord de l’accusé», a-t-il préconisé.



La comparution immédiate a montré ses limites



Parmi les mesures de facilitations, le président de la cour d’Ouargla a proposé de relier le ministère de la Justice avec le service des empreintes du ministère de l’Intérieur. De son côté, le procureur général près la cour de Constantine, Lotfi Boudjemaâ, rapporteur du 2e groupe, a insisté sur la sélection des magistrats à partir du concours de recrutement, mettant l’accent sur la réforme impérative de l’Ecole supérieure de la Magistrature et la révision des critères d’admission. «Il faut exiger une formation de 6 ans et aller vers une formation spécialisée ainsi que l’introduction de nouvelles spécialités dans le recrutement, dont la comptabilité et les finances», a-t-il dit. Il a également appelé à la réforme de l’école des greffiers pour l’amélioration du travail judiciaire. Les magistrats au niveau de l’Est ont proposé la réforme de la carte judiciaire, à travers la révision du déploiement des ressources humaines et le classement des juridictions. La formation spécialisée s’impose, pour un meilleur traitement des grandes affaires de corruption, le rapt des enfants, la contrebande, le transfert illégal des fonds vers l’étranger, le banditisme, la gestion des mouvements de protestation, les gangs des quartiers, la migration clandestine et la traite humaine.

En outre, pour assurer un suivi des procédures judiciaires, Il a été recommandé la création des équipes spéciales de la police judiciaire qui seront rattachées directement au procureur de la République, dans le cadre des enquêtes seulement. Le PG de Constantine a relevé «l’inefficacité de la mesure de la comparution immédiate qui a démontré ses limites», appelant au retour au système du flagrant délit. Il également insisté sur la réforme du tribunal criminel, recommandant de réduire le nombre des membres du jury et la réforme des pôles judiciaires spécialisés. «Il est préférable de créer un pôle central pour les affaires de terrorisme et crimes économiques», a-t-il insisté.



Trop de reports des procès



Même préoccupations du PG près la cour d’Oran, Mohamed Rekkaz, qui a critiqué le recours «abusif et infondé» au report des affaires. Evoquant la détention préventive, à laquelle recourent souvent les juges d’instruction et les procureurs, il a signalé qu’elle pose une réelle problématique, signalant «un manque de formation et la complaisance dans des poursuites judiciaires». Il préconise de favoriser les peines alternatives, dont le travail d'intérêt général (TIG). «300 affaires sont programmées dans une seule audience. Les jugements sont prononcés en majorité, par défaut», a-t-il relevé. Le magistrat a saisi l’occasion pour évoquer la surcharge dans les établissements pénitenciers, dont certains ne répondent plus aux normes de détention. «Il y a également les cas des détenus atteints de maladies graves.

A l’Ouest, on a enregistré 14 cas, dont deux décès. Il faut revoir la prise en charge médicale de cette catégorie dans le cadre de l’humanisation de la justice», a-t-il dit. Le PG près la cour de Médéa, Moussa Othmane, a insisté sur l’importance du recours à la médiation et la conciliation et l’investissement dans la ressource humaine, à travers la formation et la formation continue. «Il est important d’introduire un module de stratégie médiatique sectorielle dans le cursus de formation des magistrats», a-t-il suggéré.

Le magistrat s’est interrogé sur la validité de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. «Comment traiter les affaires des redditions récentes des terroristes en possession de leurs armes», a-t-il demandé. Le magistrat Moussa Athman a recommandé la formation des auxiliaires de la justice dans l’accueil et l’orientation notamment.

N. B.