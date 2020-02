Secteur de la Justice : Les instructions de M. Zeghmati aux magistrats

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a présenté, hier, la vision de son département de la réforme de la justice, basée essentiellement sur la révision du système de recrutement, de gestion et des prérogatives de certaines juridictions. Le ministre a mis, notamment l’accent sur la numérisation, matrice du processus de modernisation.

«Le peuple a confié aux magistrats une mission lourde et grande. Celle de lutter, particulièrement, contre la corruption et, globalement, de moraliser la vie publique», a indiqué M. Zeghmati dans son allocution d’ouverture des travaux de la réunion des présidents de cours et des procureurs généraux, avec des cadres centraux du ministère de la Justice, organisée à Alger. Il a affirmé, également, que le peuple attend des juges «la réhabilitation des droits, la fin des atteintes aux libertés et de la dilapidation des ressources nationales». Le ministre de la Justice a mis en avant le mouvement populaire et les revendications populaires pour une justice indépendante, conformément à la Constitution, «qui garanti les droits de l’homme et assure un procès équitable. Une justice basée sur la légitimité et la légalité, qui protège la société et les libertés dans le cadre de la loi».



L’impératif de préserver les acquis



Evoquant le Hirak, M. Zeghmati a indiqué que «le pays vit, depuis plus d’une année, une dynamique sans précédent, un mouvement qui revendique avec une haute voix une réforme profonde des institutions d’Etat et la moralisation de la vie publique dans le cadre d’un Etat démocratique qui protège les lois et les libertés». Il a relevé que le pays a vécu une période difficile mais est sorti de la crise «grâce à la vigilance de personnes intègres» qui ont permis la concrétisation des revendications du peuple de recouvrer sa souveraineté sa liberté et ses droits. S’adressant aux magistrats, le ministre a mis l’accent sur l’impératif de préserver, «chacun dans son domaine et spécialité», les acquis réalisés, ces derniers mois, «grâce à la vigilance des citoyens». De par le soulèvement populaire, les personnels de la justice sont devenus «l’œil vigilant et la main forte qui protège ces acquis et frappe, avec la force de la loi, toute entrave au processus béni vers la prospérité et le développement», a-t-il soutenu. M. Zeghmati a assuré, en outre, que la justice a réalisé, dans un court laps de temps, des acquis, appelant à poursuivre dans cette voie «à travers un dispositif basé sur la réforme du système judiciaire dans ses volets liés aux ressources humaines, la modernisation des moyens, la révision des textes juridiques et l’élaboration de nouvelles lois adaptées au développement socioéconomique, aux nouvelles transactions ainsi qu’aux nouvelles formes de la criminalité.



La révision des critères de recrutement des magistrats, une nécessité majeure



«Ces objectifs se basent sur une vision du secteur axée sur trois objectifs principaux», a indiqué le ministre, précisant que c’est le thème de cette réunion. «L’objectif est de trouver des mécanismes opérationnels pour améliorer la qualité de l’activité judiciaire et son rendement ainsi que l’amélioration du service public, notamment la facilitation et l’évaluation de l’état de modernisation de la justice, en prévision de sa généralisation au travail judiciaire. Dans ce sens, M. Zeghmati a mis en exergue le rôle du juge dans l’amélioration de la qualité des jugements. «Le juge est la préoccupation centrale», a-t-il affirmé, plaidant pour « le renforcement de son indépendance et la prise en charge de l’éthique qui constitue un rempart qui renforce la crédibilité de son travail». Le ministre a indiqué, par ailleurs, que «le secteur de la justice fait face aujourd’hui à de grands défis, en raison du lourd héritage causé par la stratégie de recrutement qui a favorisé la quantité». La révision du système du recrutement des magistrats est un impératif, selon le ministre, qui considère que «d’autres mécanismes contribueront également à l’amélioration de la qualité des jugements». «Ce qui passe nécessairement par la révision de la carte judiciaire de manière à permettre un déploiement des ressources humaines en tenant compte de leur expérience et leur disponibilité pour occuper des postes supérieurs», a-t-il soutenu. A cela s’ajoute, la nécessité de revoir l’organisation et la gestion des prérogatives de certaines juridictions «de façon à garantir l’efficacité et la rationalisation des ressources financières imposée par le contexte actuel».



La numérisation, l’autre défi



Le ministre a insisté, en outre, sur la généralisation de l’utilisation des services électroniques à distance dans le cadre de l’amélioration du service public et la facilitation des procédures. Dans cet ordre d’idées, il appellera à rompre avec la formule-papier et à la décentralisation dans le dépôt des dossiers. «Cela nécessite, dira-t-il, la contribution de tout le monde dans le cadre d’une vision globale qui prend en considération les limites de la technologie disponible et la sociologie de la société algérienne».

Il indiquera que la numérisation globale est un «objectif sur lequel s’articule tous les efforts», ajoutant que cet engagement s’inscrit en droite ligne des objectifs des hautes autorités de muter vers la société numérique. Pour M. Zeghmati, «la numérisation des procédures judiciaires, qu’elles soient civiles ou pénales, constitue la pierre angulaire dans ce processus, en adoptant une démarche à même de nous permettre d’atteindre le niveau des juridictions internationales modernes». Le ministre n’a pas manqué de relever l’importance de l’engagement des magistrats et fonctionnaires de la justice dans la mise en œuvre de ce projet et la nécessité de dépasser les hésitations. Il a enfin assuré de son entière disponibilité pour prendre en charge toutes les propositions et les recommandations «dans l’intérêt du pays et du citoyen».

Neïla Benrahal