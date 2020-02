Ahd 54 : Consacrer l'Ã©tat de droit

Le président du parti Ahd 54, Ali Faouzi Rebaïne, a considéré hier dans la commune Chekfa (wilaya de Jijel), que les banques publiques «sont appelées à assumer leur rôle dans l'investissement pour lequel elles ont été créées afin de concrétiser un décollage économique effectif conforme aux aspirations du peuple».

Au cours d'une rencontre avec la presse en marge d'une activité de sensibilisation organisée par son parti dans la commune de Chekfa (25 km à l'est de Jijel), M. Rebaïne a déclaré : «L'Algérie attend actuellement la relance de son économie» qui, a-t-il relevé, «ne peut se faire sans la libération de la banque centrale et sa contribution au financement de véritables projets ainsi que l'engagement par les autres banques d'investissements bénéfiques au pays en agriculture et industries de transformation pour assurer dans un premier temps la sécurité alimentaire».

Abordant le projet de révision de la Constitution, le président de Ahd 54 a estimé que l'avant-projet à discuter doit répondre à nombre de questions dont «l'alternance au pouvoir, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et libertés outre le tiers présidentiel», insistant sur «la nécessité d'une constitution d'entente qui consacre l'Etat de droit».

Par ailleurs, M. Rebaïne a estimé que le Hirak populaire, qui reflète le degré de maturité et de conscience du peuple, est «une bénédiction pour l'Algérie», poursuivant néanmoins que les revendications auxquelles il appelle ne peuvent être réalisées «du jour au lendemain».

Le président du parti Ahd 54 a également plaidé pour «des prérogatives entières» à accorder aux élus locaux qui, selon lui, doivent présenter des projets réalistes pour relancer leurs collectivités locales en fonction de leurs propres spécificités locales.

Il a estimé nécessaire à ce propos de revoir la décentralisation des décisions socio-économiques dans l'intérêt de tous.