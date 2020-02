Mouvement El Islah : Satisfaction des revendications populaires

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a réitéré hier à Alger, «sa satisfaction» quant aux concertations menées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune autour de la révision de la Constitution et la situation générale du pays.

Présidant l'ouverture des travaux de la 4e Rencontre nationale des présidents de bureaux de wilaya au centre culturel Ibn Badis, M Ghouini a indiqué que les concertations menées par M. Tebboune «témoignent d'une véritable volonté politique pour l'édification d'une République nouvelle reposant sur la satisfaction des revendications populaires», réitérant «la satisfaction» de sa formation politique à l'égard de ce processus qu'il a qualifié de «sérieux». Pour M. Ghouini, ces concertations «ont permis de réunir les différentes composantes de la famille politique en Algérie, toute obédience confondue», ce qui prouve, a-t-il ajouté, que «le président de la République consacre le véritable sens d'être “le Président de tous les Algériens’’».

Assurant que sa formation politique oeuvrait pour une «contribution efficace» au projet de la révision de la Constitution, M. Ghouini a affiché «la disposition» du mouvement à faire réussir ce processus, particulièrement en ce qui a trait à l'organisation du référendum populaire, exhortant par là même, les militants de son parti à entamer la sensibilisation des citoyens sur l'importance de cette révision. Sur le plan économique, il a salué «les décisions et mesures prises par le staff gouvernemental», notamment celles ayant trait à la relance de l'activité des entreprises publiques et l'encouragement du produit national, visant à relever le pouvoir d'achat du citoyen, qualifiant ces décisions de «prémices de succès» qui commencent à porter leurs fruits.

Appelant, dans le même contexte, à la nécessité d'«accélérer» la promulgation de «la Loi de finances complémentaire pour l'exercice 2020» à l'effet de concrétiser les engagements du président de la République, notamment ceux relatifs à «l'exonération du citoyen de certains impôts», M. Ghouini a estimé que l'application de ces engagements «est une opportunité pour remédier aux dysfonctionnements et insuffisances relevés dans plusieurs secteurs».

Au plan international, le chef du mouvement a mis en avant les positions de la diplomatie algérienne à l'égard des différentes causes, en tête desquelles, les causes sahraouie et palestinienne.

Estimant que cette diplomatie a retrouvé «son éclat», M. Ghouini a cité les efforts de l'Algérie pour la résolution de la crise libyenne, dépassant ainsi l'ère où la diplomatie algérienne se contentait de livrer des réactions sur les différents événements internationaux.