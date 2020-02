Constantine : 48 futurs hadjis tirÃ©s au sort

Le tirage au sort exceptionnel pour l’obtention de passeports supplémentaires pour le hadj dans le cadre du quota de 2.000 documents octroyés par le président de la République a eu lieu hier matin, au niveau du siège de la wilaya de la cité Daksi Abdeslam, en présence des candidats et de leurs familles. L’opération concerne les citoyens ayant pris part, sans succès, au tirage au sort pour le pèlerinage 2019, et lesquels sont âgés de plus de 70 ans, et justifient d’au moins 10 inscriptions successives. Le directeur de la réglementation et affaires générales de la wilaya de Constantine, Chellali Dekkiche, qui préside la commission supervisant l’opération, composée de représentants de l’assemblée populaire de wilaya, de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs, et de la société civile, a déclaré : «Toutes les conditions ont été réunies afin d’assurer le déroulement du tirage au sort dans les meilleures conditions», et d’indiquer que la wilaya a bénéficié, à ce titre, de 48 passeports et que cette opération concerne 842 candidats.

I. B.