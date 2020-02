DiocÃ¨se de Constantine et Hippone : Installation du nouvel Ã©vÃªque

L'archevêque d'Alger, Mgr. Paul Desfarges, a procédé hier à l'installation du nouvel évêque du Diocèse de Constantine et Hippone, père Nicolas Lhernould, lors d'une cérémonie tenue à la basilique Saint-Augustin d’Annaba.

La cérémonie s'est tenue en présence des autorités de la wilaya, des représentants de l'Union européenne en Algérie, des consulats de France et de Tunisie à Annaba ainsi que d'hommes de foi et d'autres invités. Le nouvel évêque du Diocèse de Constantine et Hippone, Nicolas Lhernould, âgé de 44 ans et diplômé d'une université de France, était prêtre du Diocèse de Tunisie avant sa nomination à la tête du Diocèse de la Région Est.

Le Diocèse de Constantine et Hippone représente l'Eglise catholique en Algérie à travers les églises et lieux de culte chrétien agréés implantés dans l'est du pays.