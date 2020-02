SÃ©curitÃ© routiÃ¨re : Le rÃ´le de la mosquÃ©e soulignÃ©

La protection de l’imam est une question d’une importance cruciale. Elle a fait l’objet d’un projet qui sera soumis prochainement au Parlement pour son adoption. C’est ce qu’a révélé, hier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.

Dans une déclaration accordée à la presse en marge d’une journée sur la sécurité routière, organisée à Dar El Imam, sis à Mohammadia (Alger), Youcef Belmehdi a indiqué qu’il s’agit d’un projet de révision du code pénal en vue d'assurer aux imams une «meilleure» protection, dans l'exercice de leurs missions au sein de la mosquée. «L’Etat prend en charge également les cas des imams victimes d’agressions à l’image des autres fonctionnaires», a-t-il noté en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. S’exprimant sur les mouvements de protestations organisés dernièrement par les imams, il a insisté sur le dialogue pour trouver des réponses à leurs préoccupations et précisé que les portes du ministère sont ouvertes pour l’ensemble des partenaires sociaux. «Il existe 23.000 imams qui exercent à l’échelle nationale. Il est vital de régler la situation juridique des syndicats défendant leurs intérêts pour s’exprimer conformément à la loi», a estimé Belmehdi qui fera savoir que la plupart des revendications soulevées sont prises en charge, dont le dossier du logement. «Il existe 6.200 logements destinés aux imams alors que les besoins exprimés sont estimés à 7.000 cas. Le reste des dossiers fait l’objet d’étude au niveau des communes et des wilayas. Toutefois, l’opération de distribution relève des prérogatives des walis», a-t-il fait remarquer à ce sujet.

Interrogé, sur un autre registre, sur la décision de l'Arabie saoudite de suspendre l’entrée des pèlerins ou des touristes sur son sol, le ministre des Affaires religieuses a indiqué que l’Etat algérien respecte cette décision et rappelé qu’il s’agit d’une mesure «préventive» et «provisoire» visant à «préserver» la santé des pèlerins suite à la menace de la propagation du nouveau coronavirus. «Cette décision est dans l’intérêt de nos citoyens d’autant plus que le risque de propagation et d’impact de ce virus a été relevé à un niveau très élevé par l'Organisation mondiale de la Santé», a-t-il expliqué, estimant que dans ce genre de situation, la prise de précautions est «obligatoire» dans la Chari’a.

Pour ce qui est de la journée d’information relatif au bilan des activités de la campagne nationale sur la sécurité routière organisée conjointement par le centre culturel islamique et les scouts musulmans algériens, le ministre a rappelé les instructions du président de République pour se mobiliser afin de lutter contre l’hécatombe routière qui ne cesse de faire des victimes dans les quatre coins de l’Algérie.

À ce propos, M. Belmehdi a indiqué qu’une série de mesures ont été prises par son département pour la sensibilisation du grand public sur cette problématique. Il a, dans ce contexte, mis en exergue le rôle de la mosquée dans la défense des questions de la société et sa sensibilisation. «La mosquée occupe une place de choix en termes de sensibilisation de la population sur l’ensemble des questions, notamment pour ce qui est de la sécurité routière», a-t-il dit, des cycles de formation ont été organisés en direction des imams au niveau des mosquées à travers le pays.

Il a, dans le sillage, souligné le rôle de l’imam et l’importance du discours religieux pour expliquer aux fidèles les règles de la sécurité routière et les sensibiliser à être prudent sur la route. «Ceci pour contribuer à l’effort national de lutte contre les accidents de la route, car la sécurité routière est la responsabilité de tous», a soutenu M. Belmehdi.

Kamélia Hadjib