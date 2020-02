Premiers secours : La protection civile a formÃ© Plus de 138.140 algÃ©riens

Coïncidant, depuis 1972, avec le 1er mars de chaque année, la célébration de la journée mondiale de la Protection civile est dédiée cette année au secourisme, sous le thème «Un secouriste pour chaque maison» choisi par l'Organisation internationale de la Protection civile (OIPC).

La Protection civile s’est lancée depuis 2010 sur ce créneau en renforçant le programme de formation en secourisme de masse intitulé «Un secouriste pour chaque famille», avec plus de 138.140 citoyens qui ont été formés dans le domaine des premiers secours, révèle un communiqué de presse de la cellule de communication de la DGPC. «Compte tenu de l'importance de ce programme, considéré comme l’élément principal pour faire face aux catastrophes pour les différentes équipes professionnelles, dans le domaine des premiers secours, il est vital de commencer par former les citoyens et chaque membre de la famille sur les bonnes méthodes, afin de faire face aux divers accidents liés à la vie courante ou aux risques majeurs, en exerçant sur le terrain les différentes techniques de premiers secours jusqu'à l'arrivée des équipes de secours professionnelles», explique la même source, qui insiste sur les gestes simples qui doivent être adoptés pour espérer sauver des vies humaines.

Le citoyen est considéré comme le «maillon fort» de la chaîne d'intervention s'il apprend les techniques de secourisme, qui contribuent efficacement à surmonter les difficultés liées aux divers accidents.

À cette occasion, un programme a été préparé par l’institution, mettant en évidence le rôle et l'importance des premiers secours, ainsi que l'exploitation et l'utilisation de divers supports technologiques modernes dans la diffusion des leçons liées aux gestes qui sauvent. Il est question également du rôle de la prévention et de la sensibilisation en associant les différents médias pour inculquer une culture de protection, en sus de tenter d'attirer l'attention du large public sur l’importance du volet de la prévention, la sensibilisation et l’autoprotection.

Ce dernier comporte des points qui s’articulent autour de plusieurs actions principales. Il s’agit, énumère la DGPC, de l’inscription de sessions de formation sur les gestes qui sauvent au profit du large public et de la remise d’attestations de participation au stage pendant les cérémonies officielles, de l’organisation de manœuvres de sauvetage et de secourisme (accidents de la circulation, accidents domestiques, extinction d’incendies et toutes techniques de sauvetage et de secours, montrant les moyens mis par la protection civile ainsi que l’organisation des secours en cas de catastrophe ou d’accident), de l’animation d’émissions thématiques avec les radios locales et télévisions, de la valorisation du rôle du secourisme de masse, considéré comme la première contribution du citoyen en matière de prise en charge des victimes en cas d’accident, ou encore de l’organisation de campagne de prévention et de sensibilisation au profit des citoyens sur les différents risques, notamment en milieu scolaire mais aussi au sein des instituts de formation professionnels, des universités et dans la maison de jeunes.



Miser sur l’école



«L’organisation d’exercices d’évacuation au niveau des écoles des différents cycles et des portes ouvertes dans les différentes unités de la protection civile au profit des enfants pour montrer l’importance et le rôle de la protection civile dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe dans le cadre du développent durable doivent aussi être pris en considération», souligne notre source qui assure que la Protection civile algérienne poursuit son programme de formation en secourisme de masse au profit des citoyens en vue de contribuer efficacement à la formation d'une société où règnent la sécurité, la sûreté et le réconfort.

A noter qu’à l’occasion de cette journée mondiale de la Protection civile, la DGPC organise plusieurs manifestations au niveau national, en vue d’informer et de sensibiliser les populations à travers la projection de films documentaires et l’animation d’expositions, de conférences, de portes ouvertes et de simulations de manœuvres pratiques ainsi que des activités culturelles et sportives sur les risques courants et les risques majeurs. Un programme de festivités qui entre dans le cadre d’un plan de prévention large sur les différents risques afin de sensibiliser davantage les citoyens et de réduire le nombre de victimes des différentes catastrophes et autres risques (séismes, inondations, accidents de la circulation, accidents domestiques,…), de façon à inculquer la culture de la prévention aux citoyens.

S. A. M.