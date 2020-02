Bac professionnel : DÃ©but officiel en septembre 2020

L’entrée en vigueur du baccalauréat professionnel se fera officiellement dès la rentrée de septembre 2020, apprend-on auprès du responsable de la communication du ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnels qui a affirmé que cette décision a été prise conformément au programme du président de la République.

Pour la prise en charge de l’organisation de cet examen, Sofiane Tissera a révélé, à El Moudjahid, qu’un Office national du Baccalauréat professionnel et organisation des examens sera créé dans les prochains jours et dont le siège sera situé à Ben Aknoun (Alger).

Les nouveaux inscrits à la prochaine session de formation professionnelle pourront passer leur baccalauréat trois ans après, c’est-à-dire en 2023. Les élèves admis en 1ère année secondaire qui passeront directement aux instituts de formation professionnelle sont également concernés par ce baccalauréat.

Les étudiants inscrits en Bac professionnel suivront un cursus de formation de trois ans, à l’instar de ceux de l’éducation nationale, a indiqué récemment la ministre de la Formation professionnelle, Mme Hoyam Benfriha, qui a relevé que ce cursus englobe les matières essentielles dont la langue arabe, en plus des matières en rapport avec la spécialité de formation ciblée.

Notre source dira également que selon les besoins et la demande, des structures régionales relevant de l’Office du Bac professionnel seront réalisées pour une prise en charge organisationnelle efficace à travers le territoire national.

« L’objectif du ministère est d’instituer un baccalauréat professionnel aussi efficace que celui du Bac classique du ministère de l’Education nationale », a souligne le chargé de communication. Dans un souci d’équité, le ministère a décidé de donner la possibilité aux stagiaires inscrits pour les deux exercices de septembre 2019 et de février 2020 de s’inscrire pour passer le baccalauréat en 2023. « Des mesures spéciales seront prises pour qu’ils puissent passer le Bac professionnel», a précisé Tissera.

Pour la première année, 21 spécialités techniques choisies par une commission spécialisée seront inscrites au Bac professionnel, parmi lesquelles l’électronique, les systèmes de production des énergies renouvelables, des technologies de l’information et de la communication ou encore la maintenance industrielle.

Concernant les établissements devant abriter cette nouvelle expérience, pas moins de 17 instituts ont été choisis, en sus de trois autres qui sont en cours de réalisation, tandis que les travaux de 31 autres établissements sont gelés, en attendant de bénéficier d’un apport financier pour la relance des chantiers, ce qui sera d’un grand apport au secteur pour répondre à la demande grandissante sur les spécialités du Bac professionnel.

Par ailleurs, et afin de permettre à toute personne désireuse de suivre une formation et d'acquérir une profession qui lui est offerte par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, la ministre a annoncé la prolongation de la période d'inscription au 1er mars 2020. Une annonce qui permettra aux jeunes qui souhaitent intégrer les établissements de formation et d'enseignement professionnels de s'inscrire et de poursuivre une formation professionnelle, et partant de dessiner leur avenir et d'entrer dans le monde du travail. A titre indicatif, le processus d'inscription à la session de février 2020 a duré 40 jours, soit du 5 janvier au 15 février, alors que la rentrée professionnelle a eu lieu le 23 février dernier.

Mohamed Mendaci