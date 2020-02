Ã‰conomie verte : Formation des porteurs de projets

L’académie verte, dédiée à la formation des promoteurs de l’économie verte, vient de voir le jour. L’annonce a été faite, hier à Alger, lors du lancement de la troisième session du programme de formation et d’accompagnement des futurs chefs de green start-up, placée sous le slogan «Ensemble pour l’Algérie nouvelle, garantissons un avenir meilleur pour tous».

La formation en ligne est dispensée, en dix jours, à l’adresse des universitaires voulant se lancer dans les énergies renouvelables, la gestion des déchets ménagers, le recyclage des déchets, etc.

Il faut dire que si, dans un passé récent, une telle session de formation exigeait plusieurs mois d’enseignement et ne pouvait s’étendre à toutes les wilayas du pays, ce ne sera plus le cas désormais avec cette formation dispensée par Internet, qui permet à la fois de gagner du temps et de l’argent. De plus, il y aura une possibilité de généralisation à l’ensemble des wilayas, souligne M. Hacini, expert-formateur.

Le programme, lancé en partenariat avec Middle East partnership, initiative de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique, vise à renforcer les capacités managériales des jeunes et des universitaires désireux de lancer leur business dans le secteur de l’économie verte à travers la réalisation d’ateliers de formation et d’accompagnement.

Il y a aussi l’encadrement des jeunes promoteurs dans leur parcours de création (business plan vert) et dans la phase de démarrage et de développement du projet (suivi post-création).

Le programme comprend l’initiation aux méthodes managériales et techniques de création d’entreprises vertes et le renforcement des capacités à entreprendre pour la création d’entreprises dans le cadre de l’ANSEJ, de la CNAC et de l’ANGEM.

Le programme de formation, lancé à la fin de l’année écoulée, est réparti sur huit wilayas : Alger, Boumerdès, Béjaïa, Oran, Constantine, Batna, Sidi Bel Abbes et Bordj Bou Arreridj. Les meilleurs vingt projets de différentes universités ont d’ores et déjà été sélectionnés et les étudiants porteurs de projets vont bénéficier d’une formation conforme aux standards internationaux et seront accompagnés jusqu’à la concrétisation de leurs projets.

A partir de cette année, il y aura la plateforme numérique diffusant toutes les informations inhérentes à tout ce qui se rapporte à l’économie verte. Des experts et des formateurs seront à cet effet conviés à apporter leur contribution. Outre l’information, le second objectif assigné à cette plateforme est celui d’encourager le maximum d’entreprises à adopter une approche de l’économie verte.

Pour sa part, la présidente de l’Association des femmes en économie verte a relevé que pour cette troisième version consécutive, le programme de formation sur l’entrepreneuriat vert, initié par l’AFEV, a pour objectif de développer un esprit entrepreneurial innovant dans la création d’entreprises vertes et de green startups.

«Il permet aussi d’outiller les jeunes issus des universités, écoles et instituts supérieurs et de doter tous les futurs jeunes entrepreneurs des moyens nécessaires pour concevoir une nouvelle idée de projet vert et la réaliser sur le terrain», a expliqué Mme Kadda Touati Karima.

En fait, a souligné l’organisatrice de l’événement, le programme de cette session, intitulé El moukawala el khadra, permet de porter des lunettes vertes à l’entrepreneuriat afin de promouvoir la création d’une nouvelle gamme d’entreprises.



L’économie verte au cœur du développement durable



L’économie verte est étroitement liée à la protection de l’environnement et des écosystèmes et le gouvernement accorde une importance particulière aux start-up et aux green start-up, d’où la nécessité des formations, d’accompagnement et d’encadrement des jeunes.

Les experts sont unanimes à souligner que le créneau de l’économie verte est porteur et commence à susciter un vif intérêt et un engouement certain auprès des jeunes.

Soraya Guemmouri