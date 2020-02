Investissement : Lâ€™ExÃ©cutif ne va plus faire intrusion dans lâ€™acte dâ€™investir

Les prérogatives et l’utilité du Conseil National d’Investissement (CNI) et du Conseil des Participations de l’Etat (CPE) sont actuellement en cours d’évaluation par le ministère de l’Industrie pour une éventuelle «refonte» de ces deux structures, a indiqué le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham. «La refonte du CNI et du CPE est à l’ordre du jour. On s’attelle à revoir ces deux structures, revoir leurs statuts, leurs prérogatives et leur utilité», a-t-il déclaré dans un entretien à l’APS.

«Si le résultat de l’évaluation est négatif, Il pourrait que les prérogatives du CNI soient transférées au CNES (Conseil National Economique et Social)», a-t-il avancé. En attendant, le CNI ne sera plus autorisé à émettre des résolutions relatives aux investissements, a-t-il précisé.

«Des avantages douaniers ont été accordés dans le passé sur de simples résolutions du CNI. Pourtant ce sont des prérogatives que la loi ne leur accorde pas, des prérogatives qui relèvent du délictuel», s’est-il indigné.

Au moment où le CNI «est censé être le traceur des politiques publique, il a fini par «remplacer le CNES en matière d’orientations générales. Petit à petit il s’est introduit au niveau des banques au point d’orienter les investisseurs vers des banques précises avec des montants précis, à des taux précis», a-t-il observé. «Nous allons nettoyer cet instrument, mais s’il s’avère qu’il ne lui reste plus aucune mission après le nettoyage, on va carrément le dissoudre», a-t-il encore avancé. Faisant remarquer que le CNI était présidé par le Premier ministre et composé des membres du Gouvernement, le ministre a affirmé que «l’Exécutif ne va plus faire intrusion dans l’acte d’investir».

Par ailleurs, M. Aït Ali est revenu sur l’acquisition par le ministère de la Défense de la Société des véhicules industriels (SNVI), en rappelant que cette société, au même titre que d’autres entreprises publiques, était «plombée par des vices structurels de gestion» et que sa reprise par l’Industrie militaire allait lui garantir une meilleure gestion et des objectifs nouveaux.

Pour ce qui est du complexe sidérurgique d’El Hadjar (Annaba), il a indiqué que le ministère de la Défense n’avait pas présenté, à ce jour, une demande officielle pour sa reprise. Mais «quand on est dans la fonderie, la métallurgie n’est jamais trop loin», a-t-il fait remarquer.

A une autre question pour connaître le sort des industries électroniques et électroménagères publiques, il a réitéré la volonté du Gouvernement à les assister, en annonçant qu’un plan de redéploiement de l’Entreprise nationale des Industries électroménagères (ENIEM), était en cours d’étude au niveau du ministère.



Un programme urgent pour la réhabilitation des zones industrielles



Par ailleurs, le ministre a indiqué qu’un programme d’urgence pour la réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activités, définissant une nouvelle approche organisationnelle, sera mis en œuvre incessamment.

Cette nouvelle approche, qui a été présentée lors du Conseil des ministres tenu dimanche dernier, «délimite les responsabilités et le champ d’intervention de chaque acteur partie prenante au niveau de ces zones avec la participation financière des opérateurs économiques installés au niveau de ces espaces» a-t-il précisé.

L’optimisation de l’offre foncière, à travers l’aménagement de nouveaux espaces cibles et rentables, en conformité avec les orientations majeures d’un développement territorial équilibré et durable, est également à l’ordre du jour, a-t-il ajouté.

Revenant sur le bilan du programme de réhabilitation des zones industrielles et zones d’activités, le ministre a fait état de 167 opérations réalisées à ce jour, portant sur 59 zones industrielles et 61 zones d’activités, pour un montant global de 19,87 milliards de DA. Trente-six opérations pour un montant global de 24,687 milliards de DA sont en outre, inscrites actuellement au niveau du ministère de l’Industrie et des Mines dans le même cadre. Le patrimoine actuel des zones industrielles et des zones d’activités gérées par I’EPE/SPA DIVINDUS-ZI se compose de 55 zones industrielles et de 67 zones d’activités, sur une superficie globale de 14.071 hectares, où sont implantés 9.396 opérateurs économiques, tous secteurs d’activités confondus, dont 1.063 entreprises publiques et 8.333 entreprises privées.

Mais comme la présence de plusieurs structures chargées de la gestion du foncier industriel, «complique les rapports entre les gestionnaires des zones et les différentes entreprises économiques qui y sont implantées», alors que le dispositif juridique régissant ces zones est «éclaté, contradictoire et sans cohérence globale», observe M. Aït Ali, la tutelle a décidé la création d’un organe national unique chargé de la gestion de ce foncier.

Cet organe, dont la création a été également annoncée lors du dernier Conseil des ministres, sera doté de représentations régionales et aura pour mission l’aménagement, la réhabilitation et la gestion des zones industrielles et des zones d’activités, en plus de la récupération des disponibilités existantes au niveau des différents espaces aménagés et non exploités, précise le ministre.

En 2019, une première opération d’assainissement du foncier industriel a fait ressortir l’existence de 3.226 terrains non exploités pour une superficie globale de 1.416 hectares, a-t-il indiqué.



Investissement étranger : le recours au droit de préemption ne sera pas systématique



Le recours de l’Etat au droit de préemption, instauré par la loi de finances de 2009, ne se fera plus de manière systématique, en vertu de l’amendement attendu de l’arsenal juridique régissant l’investissement en Algérie, a indiqué le ministre.

«Le droit de préemption ne sera reconnu à l’avenir, en vertu du nouveau code des investissements que nous sommes en train de préparer, que s’il est inscrit initialement dans le pacte des associés, ou s’il présente un caractère stratégique pour l’Etat», a-t-il précisé.

L’Etat «ne pourras plus se prévaloir d’être l’acquéreur exclusif de tout ce qui se vend dans les associations entre particuliers, qu’ils soient de droit public ou privé», a-t-il soutenu.

Le droit de préemption avait, estime le ministre, «bloqué les investissements en Algérie, l’Etat se réservant alors le droit de racheter toute part sociale cédée par un investisseur étranger, sans même pas définir la partie étatique apte à faire cette acquisition».

Ainsi, «on s’est retrouvé au niveau du ministère de l’Industrie avec une centaine de dossiers touchés par le droit de préemption sur lesquels l’Etat n’a ni exercé ce droit ni manifesté clairement son intention de l’abandonner».

Interrogé sur la règle 51-49 régissant l’investissement étranger, abrogée par la loi de finances 2020 pour les «secteurs non stratégiques», il a réaffirmé que cette règle «n’a plus lieu d’être».

Grâce aux amendements législatifs et réglementaires attendus, l’investisseur étranger «pourra venir en Algérie sans être obligé de s’associer à un partenaire local», a soutenu le ministre, en soulignant que «la nouvelle logique» du Gouvernement consistait à libérer les initiatives et l’entreprise pour qu’elle puisse choisir la meilleure formule d’investissement qui lui convient.

Il a rappelé à ce titre «un article aberrant contenu dans la loi de finances de 2009», l’article 58 en l’occurrence, qui «interdisait aux investisseurs étrangers voulant investir en Algérie d’apporter leurs fonds, en les poussant à se financer sur des établissements financiers locaux».

«Pendant des années, on a interdit aux investisseurs étrangers de s’impliquer financièrement en Algérie», a-t-il regretté. Interrogé sur les secteurs qui seront considérés stratégiques dans le texte d’application de la LF 2020, relatif à cette mesure, il a notamment cité les industries militaires, les chemins de fer, l’amont des hydrocarbures et les réseaux de transport électricité et de canalisation de gaz.

A une question sur le contenu de la loi de finances complémentaire 2020, il a précisé qu’elle allait surtout «amender ou abroger les mesures qui ont plombé l’investissement durant les années précédentes, notamment à travers les LFC de 2009, 2010 et 2016». Abordant la vision globale de son département pour ce qui est de la nouvelle législation régissant l’investissement, il a expliqué qu’elle reposait sur le principe de «réduire au maximum les avantages fiscaux». Ces avantages «doivent être fixés exclusivement dans le cadre des conventions avec l’investissement, en fonction de son offre», a-t-il poursuivi.



Industrie automobile : le nouveau cahier des charges exigera un taux d’intégration initial de 30%



Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile en Algérie, qui devrait être prêt avant la fin avril, exigera de l’investisseur un taux d’intégration initial de 30% ainsi qu’un apport initial en capital égal ou supérieur à 30% de l’investissement, a indiqué le ministre.

Le ministre a expliqué qu’un taux d’intégration de 30% voulait dire que «30% des intrants utilisés sont des intrants locaux», en précisant que les services annexes à la production ne peuvent, en aucun, être comptabilisés dans le calcul du taux d’intégration.

Mais «30% d’intrants locaux est un taux quasiment impossible sauf si on construit la carrosserie localement», a-t-il poursuivi. C’est pour cette raison que le nouveau cahier des charges exigera de l’investisseur de «produire une coque algérienne». Ainsi, «les 30% seront atteint dès le départ, alors que 10% d’intégration locale seront atteints avec les accessoires», a-t-il soutenu.

En outre, l’investisseur sera tenu de s’impliquer financièrement, soit à hauteur de 100% soit en partenariat, avec un minimum de 30% de capital social et de part d’investissement. Et, en dehors des cadres dirigeants, le reste de la main d’œuvre de l’usine devra être essentiellement locale, a-t-il ajouté. Et de faire remarquer qu’un investissement minimum de 250 millions de dollars était nécessaire pour produire 200.000 coques/an, à titre d’exemple, M. Aït Ali a estimé que l’implication financière directe de l’investisseur allait le responsabiliser et l’inciter à respecter le cahier des charges.

Interrogé sur l’avenir de l’industrie du montage en Algérie, selon l’ancienne formule qui consistait à importer des kits pour les monter localement, avec un très faible taux d’intégration il a indiqué que les monteurs seront libres de continuer leur activité mais sans prétendre à aucun avantage douanier. «On va supprimer les avantages douaniers, maintenant celui qui veut continuer à importer les Kits, il peut le faire, il n’a qu’à payer des droits de douanes destinés aux produits finis», a-t-il dit.

Et en prévision du démantèlement tarifaire, prévu dès septembre prochain dans le cadre de l’accord d’Association Algérie-Union européenne, le ministre a avancé qu’une «nouvelle taxe locale» sera instaurée pour atténuer ce genre d’importations.

Pour M. Aït Ali, le montage automobile a permis, «sous couvert d’une pseudo-industrie, de surfacturer des importations, de transférer la devise vers l’étranger et de vendre dans un free-shop avec des droits et taxes insignifiants».

Interrogé sur le sort des conteneurs des kits CKD-SKD, bloqués aux ports depuis avril dernier, il a avancé que 80% de ces importations ont été débloquées, sur 10.800 conteneurs.



Importations de véhicules de mois de 3 ans : le Diesel exclu



S’agissant des véhicules de moins de trois ans, dont l’importation est autorisée par la loi de finances 2020,

M. Aït Ali a annoncé que les voitures à moteurs Diesel seront exclues dans ces importations. «Les véhicules Diesel posent un problème de pollution majeur. Ils seront écartés de l’importation et remplacés par les voitures électriques hybrides».

Initialement la LF2020 avait exclu les véhicules Diesel de la mesure autorisant l’importation des voitures d’occasion, mais les députés avaient introduit un amendement incluant les moteurs Diesel dans ces importations.

Le ministre qui travaille avec ses collègues du Commerce et des Finances sur l’élaboration d’un texte réglementaire définissant les conditions d’importation des véhicules de moins de trois ans, a expliqué que le gasoil algérien ne permettait pas, de surcroit, une longue vie des moteurs européens fonctionnant au Diesel. «Les Européens sont à la norme Euro6 alors que nous sommes à l’Euro2. Si quelqu’un importe un véhicule diesel, il roulera quelques mois avant de tomber en panne», a-t-il soutenu.

Interrogé pour savoir si le texte d’application, attendu avant la fin mars, allait fixer la liste des pays d’origine de ces véhicules, M. Aït Ali a répondu par la négation, sauf que, fait-il remarquer, les pays européens, et notamment la France, seront les mieux indiqués vue leur proximité géographique.

Sur les prix de ces voitures, il a rappelé qu’ils seront «assez élevés» du fait que le «prix d’un véhicule de moins de trois ans en Europe n’est pas bradé» et vu l’impact du faible taux de change du dinar par rapport à l’Euro et au dollar, en plus du paiement de droits de douanes allant à 30% et d’une TVA à 19%. Et même en cas d’application du démantèlement tarifaire, prévu dès septembre prochain dans le cadre de l’accord d’association Algérie-UE, une «taxe locale» sera alors instaurée sur les importations des voitures importées, a-t-il encore avancé.