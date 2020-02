Printpack & Plast Alger 2020 : Cap sur lâ€™innovation

La sixième édition du Salon international de l'impression, de l'emballage et des plastiques se déroulera du 9 au 11 mars 2020 au Centre international de conférences Abdelatif Rahal (CIC) à Alger. Fondé par Fairtrade en 2010, l'événement qui s’est imposée en tant que plateforme régionale et internationale, couvre l’ensemble des industries liées au plastic et à l’emballage. Organisé conjointement par Fairtrade et Messe Düsseldorf depuis 2017, cet espace prévoit la participation de nombreuses sociétés leaders à l’échelle internationale et qui exposeront des produits innovants ainsi que les dernières technologies intervenues dans les secteurs concernés. Des opportunités en perspective qui seront au rendez-vous de pour les visiteurs professionnels à la recherche de fournisseurs de solutions de haute qualité auprès des leaders mondiaux présents à ce Salon. Selon la chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie (AHK), les exposants viennent de 19 pays, (Algérie, Autriche, Belgique, Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Corée, Liban, Pologne, Portugal, Espagne, Suisse, Taïwan, Tunisie, Turquie, Émirats arabes unis et États-Unis d'Amérique) sachant que l'Autriche, la Chine, l'Italie et la Turquie ont confirmé officiellement leur participation. En prévision de ce salon, une conférence sur «Les défis actuels du secteur de l'impression et de l'emballage en Algérie et au Maghreb» sera organisée le 10 mars 2020 au CIC avec la participation d'experts de renom et de représentants des principaux fournisseurs de l'industrie de l'impression et de l'emballage. L’Algérie qui accueille cette 6e édition de Printpack & Plast Alger 2020 est le plus grand importateur de technologies dans les domaines du plastic et de l’emballage en Afrique et au Moyen-Orient, deuxième importateur de plastiques sous formes primaires et le troisième importateur de technologies de l’impression et du papier en Afrique.

Des positions qui expliquent l’intérêt des leaders mondiaux pour le marché algérien qui offre d’importantes potentialités d’investissements.

Dans cette optique, le Holding Algeria Chemical Spécialities/Spa a inscrit son action dans une stratégie d’incitation visant à attirer davantage d’investisseurs privés locaux et internationaux dans la production nationale, avec l’objectif de réduire la facture d’importation, diversifier l’économie, d’optimiser l’intégration nationale et de développer une sous-traitance nationale compétitive, innovante et créatrice de valeur, qui permettra, ainsi, de satisfaire une grande partie de la demande des opérateurs économiques.

Dans un récent entretien qu’il nous a accordé, le PDG du Holding ACS/SPA nous a déclaré que pour seulement un des groupes du holding, spécialisés dans la production des caoutchoucs et plastiques, à savoir l’ENPC, le lancement des produits développés et intégrés a permis de couvrir un taux de 18% des besoins nationaux importés, soit l’équivalent de 5 millions d’euros sur un marché global estimé à 27 millions d’euros. M. Abdelghani Benbetka a affirmé à cet effet que le Holding ACS/Spa envisage de consolider sa stratégie, sur la base de trois axes stratégiques, à savoir le renforcement de la production nationale, l’intégration économique et l’exportation.

D. Akila