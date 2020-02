Khenchela : 21 groupes de travail pour recenser les zones dâ€™ombre

Vingt et un groupes de travail ont été constitués dans la wilaya de Khenchela pour recenser les zones d’ombre à travers les diverses communes, notamment de la partie sud de la wilaya «avant la mi-mars prochain», a indiqué jeudi le wali, Ali Bouzidi.

Intervenant sur les ondes de radio Khenchela, le chef de l’exécutif local a déclaré qu’en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors de la rencontre gouvernement/walis les 16 et 17 février, il a été procédé au recensement des zones d’ombre dans la wilaya et l’enregistrement des problèmes de leurs habitants par ces groupes de travail composés des services techniques des communes, des chefs des subdivisions des diverses directions, des élus locaux et représentants de comités de quartiers et société civile.

«Ces groupes installés à travers les 21 communes ont arrêté le programme des visites pour enregistrer les besoins de chaque zone d’ombre, notamment en santé, éducation, logement, électricité et gaz, en vue de les soumettre aux services de wilaya au plus tard à la mi-mars prochain», a ajouté le responsable local.

Des visites de terrain ont été effectuées à 13 zones d’ombre des communes de Metoussa, Ain Touila, Babar, Khirane et El Ouldja, et leurs citoyens ont été écoutés et leurs préoccupations enregistrées, a fait savoir M. Bouzidi.

La semaine prochaine, ces groupes se rendront à Taberdga (60 km de Chechar), qui a été l’exemple des zones d’ombre ayant fait l’objet d’un documentaire présenté par les services de la présidence de la République lors de la rencontre gouvernement/walis, a-t-il affirmé, assurant que les besoins de ses habitants seront écoutés et pris en charge en urgence.

«Ces groupes de travail constitués ont mené à ce jour 50 % des tâches qui leur ont été confiées», a précisé le wali, assurant que les services de la wilaya disposent de ressources leur permettant de prendre en charge certains projets à caractère urgent, en attendant la mobilisation future des ressources de financement.