Au cÅ“ur de ces contrÃ©es de lâ€™ombre dans la wilaya de SÃ©tif : Â« Le prÃ©sident nous a redonnÃ© espoirÂ»

Loin des grandes villes aux routes bitumées, gaz naturel, électricité et eau, il est d’autres citoyens qui attendent encore que le soleil se lève sur ces zones d’ombre pour vivre dans des conditions décentes et espérer un destin meilleur.

La dernière sortie du wali de Sétif, Mohamed Belkateb, dans ces contrées montagneuses et lointaines a été révélatrice de ces réalités amères que le Président Abdelmadjid Tebboune a touché du doigt lors de la rencontre walis-gouvernement les 16 et 17 février, dans une démarche que les Algériens, encore plus ceux qui élisent domicile dans ces mechtas et douars, n’ont pas manqué d’apprécier fortement.

Comment interpréter le désarroi de tous ces jeunes et vieux aux traits tirés, usés par le temps et la pauvreté, venus à la rencontre du premier responsable de cette wilaya pour marquer l’événement et rendre un vibrant hommage au président de la République.

«Il a dit qu’il allait s’occuper de nous, de tous ces douars et mechtas oubliés, nous lui disons merci Monsieur le Président», dit de vive voix Tahar, un de ces habitants du douar Lemhaisser dans la commune de Ain Oulmene.

Dans ce décor marqué encore par les séquelles de la décennie noire et, en partie, par le vent de l’exode, le wali qui rappellera les instructions du président de la République prendra sur place les premières décisions concernant la réhabilitation de cette école abandonnée et saccagée, avec l’aménagement d’une classe en cantine scolaire, la mise en place du transport scolaire et le début immédiat des actions nécessaires pour l’alimentation en eau potable. Il décidera en outre d’octroyer un quota de logements ruraux à ceux qui sont réellement dans le besoin au cœur de toutes ces contrées, de réparer la route et de procéder à un relevé topographique pour leur alimentation en gaz naturel.



L’eau avant le ramadhan



L’espoir reprend place et les habitants de ces mechtas et douars reviennent à la charge : «Depuis 1962, aucun responsable n’est venu nous voir, même les élus ne le faisaient qu’une fois tous les cinq ans lorsqu’ils ont besoin de nos voix, nous promettant monts et merveilles, mais la réalité est là ! »

Ils rappellent avec fierté le passé révolutionnaire de ces zones montagneuses et le nombre de chouhada tombés au champ d’honneur, non sans évoquer les affres de la décennie noire.

Direction Lebnahia, par un tronçon de route sinueuse et combien difficile qui relie Salah-Bey à Ain Oulmène par Ghernouga. L’arrêt à Ouled Zrir est édifiant. Le wali s’entretient longuement avec les habitants qui font état de leurs conditions de vie difficiles. En visite à l’école Benour-Larbi, le wali découvre dans une classe 10 enfants tenant un morceau de pain, du fromage et un yaourt. «Toutes les écoles primaires doivent être mises à niveau», dit Mohamed Belkateb qui s’informe sur la cantine scolaire.

Plus loin, le constat est encore plus éprouvant à Bir Djaâfar. Le wali met l’accent sur l’application du programme du président de la République et sur l’attention particulière consentie à ces zones d’ombre.

La priorité est à l’eau, l’assainissement, la route et à l’électrification, indique-t-il, avant de prendre les décisions qui s’imposent et se diriger vers la commune d’Ain Azel, à Tanout et Tazila, où les conditions de vie sont des plus difficiles.

Mounira et Souad, âgées de 17 et 20 ans, accourent vers le wali, le prennent par la main et le supplient de venir découvrir leurs conditions de vie. L’émotion est à son paroxysme, les deux jeunes filles, qui regrettent d’avoir quitté l’école, ne cachent pas l’orgueil qui a de tout temps animé les habitants de ces zones montagneuses.

«Nous avons tout et nous n’avons rien», soutient Souad. Elle poursuit : «Nous vivons avec ce que Dieu nous a donné et notre patience est grande. Le Président Tebboune nous a redonné espoir et nous avons confiance en lui.»

Dans le silence profond et combien révélateur qui règne subitement, tous les mots ne suffiront pas pour décrire le désarroi de ces oubliés de la civilisation, de Tanout, où l’eau sera là avant le mois de ramadhan, et les 75 élèves, scolarisés à 5 km de là, rejoindront bientôt leur école en phase de réhabilitation par un bienfaiteur.

Alors que le soleil décline à Tazila, la délégation est accueillie au pied d’une stèle qui porte les noms de nombreux chouhada.

Le symbole est fort, le message aussi. Un froid glacial sévit sur ces montagnes. Une vieille avance difficilement vers le wali, le regarde et reprend place sur un bout de rocher. Le wali, visiblement affecté, ne tarde pas à donner des instructions avant d’affirmer qu’il reviendra.

F. Zoghbi