Barrage de la Renaissance : Nouvelles tensions entre lâ€™Egypte et lâ€™Ethiopie

L’Egypte a signé à Washington un accord parrainé par les Etats-Unis concernant le barrage éthiopien de la Renaissance construit sur le Nil, a déclaré hier le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué. «L’Egypte attend avec intérêt l’acceptation par le Soudan et l’Ethiopie de cet accord et leur signature le plus tôt possible, car il s’agit d’un accord juste et équilibré qui concerne l’intérêt commun des trois pays», indique le communiqué. Une réunion des ministres de l’Eau et des Affaires étrangères de l’Egypte, de l’Ethiopie et du Soudan devait se tenir à Washington les 27 et 28 février afin d’aboutir à un accord final sur les règles de remplissage et d’exploitation du grand barrage de la Renaissance. Toutefois, l’Ethiopie a déclaré la veille de la réunion qu’elle ne participerait pas aux pourparlers «en raison de consultations inachevées avec les parties prenantes». L’Egypte a exprimé hier son rejet de «l’absence injustifiable de l’Ethiopie à cette réunion, à cette étape critique des négociations». Les négociations tripartites sont infructueuses depuis des années et les Etats-Unis ont récemment parrainé de nouvelles séries de pourparlers à Washington pour faire pression en faveur d’un accord qui devait être signé par toutes les parties à la fin de février.