Report du rÃ©fÃ©rendum sur une nouvelle constitution en GuinÃ©e : Les textes de la discorde

Le président guinéen Alpha Condé a annoncé vendredi dernier un «report léger» de la date du référendum sur une nouvelle Constitution et des législatives qui devaient se dérouler aujourd’hui. «C’est par responsabilité nationale et sous-régionale que nous avons accepté un report, léger, de la date des élections», a dit M. Condé dans une intervention inopinée à la télévision nationale. «Nous devons toujours rester dans le cadre de la Cédéao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et de l’Union africaine», a-t-il expliqué.

«Ce n’est ni une capitulation, ni une reculade», a ajouté M. Condé, assurant que «le peuple de Guinée exprimera librement son choix à travers le référendum et choisira librement ses députés», sans fixer de nouvelle date. Avant ce report surprise, les Guinéens étaient appelés à se prononcer dimanche sur une nouvelle Constitution, défendue comme «moderne» par le chef de l’Etat. Elle codifierait l’égalité des sexes, interdirait l’excision et le mariage des mineurs. Elle veillerait à une plus juste répartition des richesses en faveur des jeunes et des pauvres, selon lui. Pour sa part, l’Union africaine a annoncé vendredi le rappel de sa mission d’observation dans ce pays. Jeudi soir, c’est la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) qui avait dit renoncer à déployer des observateurs «parce que la situation sur place n’est pas exempte de tout risque».

La Cédéao avait aussi annulé à la dernière minute une mission de bons offices de plusieurs chefs d’Etat africains en invoquant l’agenda du président guinéen Alpha Condé. L’Union africaine se dit «préoccupée par les récents développements pré-électoraux en République de Guinée». Elle met en avant dans un communiqué la «forte controverse» en cours sur les listes électorales et l’annulation du déplacement de la Cédéao. R. I.