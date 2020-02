Tensions Ã  Idleb en Syrie : Ankara menace lâ€™Europe

La Turquie a de nouveau frappé les forces syriennes, au moment où des affrontements se déroulaient hier entre policiers et migrants à la frontière gréco-turque après qu’Ankara eut décidé d’«ouvrir ses portes» pour obtenir un soutien des Européens dans la crise. Les nouvelles frappes turques interviennent après la mort de 33 militaires turcs dans des bombardements aériens attribués par Ankara au régime de Damas dans la région d’Idleb (nord-ouest de la Syrie) jeudi. Vendredi, un autre soldat turc a été tué.

La Turquie a affirmé qu’elle avait détruit une «installation d’armes chimiques» dans la région d’Alep. L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), une ONG, a mis en doute cette affirmation, évoquant une frappe contre un aéroport militaire syrien. Face à cette situation très tendue, Ankara s’efforce depuis de rallier la communauté internationale. Pour faire pression sur l’Europe, elle a mis à exécution sa menace de laisser passer les migrants qui voudraient se rendre en Europe, notamment par la Grèce.

La police grecque s’efforçait hier de repousser avec des grenades lacrymogènes des milliers de migrants qui tentaient de franchir depuis la Turquie. Des milliers de migrants ont passé la nuit à la frontière, se regroupant autour de braseros. Face à ces scènes qui réveillent le spectre de la grave crise migratoire qui a fait trembler l’Europe en 2015, la Grèce et la Bulgarie — également voisine de la Turquie — ont bouclé leur frontière. M. Erdogan a affirmé que 18.000 personnes avaient «forcé les portes» pour passer en Europe vendredi, anticipant une vague de «30.000 personnes» hier. Cette escalade entre Ankara et Damas a aussi tendu les rapports entre la Turquie et la Russie. Vendredi, le président Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu un entretien téléphonique lors duquel ils ont exprimé leur «inquiétude». Les deux dirigeants pourraient se rencontrer à Moscou la semaine prochaine, selon le Kremlin. Russes et Turcs ont émis le souhait d’une «réduction des tensions» en Syrie lors de rencontres entre hauts responsables des deux pays ces derniers jours, a néanmoins affirmé hier le ministère russe des Affaires étrangères. Le président turc a déclaré, hier, qu’il avait sommé la Russie de s’«ôter de son chemin» en Syrie. «J’ai dit à M. Poutine : ‘‘Que faites-vous là-bas ? Si vous voulez établir une base, allez-y, mais ôtez-vous de notre chemin. Laissez-nous seul à seul avec le régime (syrien)’’», a déclaré M. Erdogan lors d’un discours à Istanbul, ajoutant que les forces syriennes «paieront le prix» de leurs attaques contre l’armée turque.

M. T. et agences