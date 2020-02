Accord entre Washington et les Talibans : Lâ€™adieu aux armes ?

Le rêve qui se transforme en réalité pour des millions d’Afghans épuisés par une guerre sans nom. En tout cas, à Doha, capitale des cycles de négociations entre talibans et américains, on est à deux doigts de réaliser le début d’une ère nouvelle, impensable il y a quelques semaines seulement.

Le secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, arrivé hier dans la capitale qatarie, a eu le privilège d’assister à un moment rare que peut offrir l’histoire en ces temps tumultueux. Cet instant, qui n’est pas encore un accord de paix mais l’entame d’un processus devant aboutir à faire taire les armes dans ce pays, permettra un début de retrait des troupes américaines d’Afghanistan sur une période n’excédant pas les 14 mois, comme mentionnée dans la déclaration finale conjointe.

S’en suivra ensuite des négociations de paix inédites entre les insurgés et le gouvernement central de Kaboul. Le texte, négocié pendant un an et demi au Qatar, a fait réagir le président Donald Trump qui, la veille, avait exhorté les Afghans à «saisir la chance de la paix». «Si les talibans et le gouvernement afghan parviennent à respecter leurs engagements, nous aurons une voie toute tracée pour mettre fin à la guerre en Afghanistan et ramener nos soldats à la maison.» Les autorités afghanes, elles-mêmes aux prises avec les divisions nées d’une élection présidentielle contestée, ont jusqu’ici été tenues à l’écart de ces pourparlers directs sans précédent. «Nous sommes à l’orée d’une opportunité historique pour la paix», avait assuré Mike Pompeo. Le chef des talibans, les insurgés afghans, Sirajuddin Haqqani, avait affirmé dans le New York Times que «tout le monde» était «fatigué de la guerre». Le délai négocié pour un retrait global des troupes US constituait jusqu’ici la pierre d’achoppement pour parvenir à toute entente. La période de trêve d’une semaine sans violences, arrivée à terme hier, et respectée dans son ensemble a, semble-t-il, apaisé les esprits et permis d’instaurer un climat plus serein entre les négociateurs qui à force de rencontres se sont mieux «apprivoisés» et enfin parvenus à parapher ce pacte. En effet, après une réduction initiale qui verrait le nombre de soldats descendre à 8.600, sous 135 jours après la signature de l’accord, les Etats-Unis et leurs alliés «achèveront le retrait des forces restantes en Afghanistan sous 14 mois», précise la déclaration. Un pas de géant que vient de réaliser le 45e président des Etats-Unis vers sa réélection. Ce dernier, n’hésitera pas à brandir ce «trophée» à huit mois, seulement des présidentielles. Un président qui tient toujours ses promesses ? En tout cas, le dossier afghan est là pour le démontrer. Cette question était une des promesses phares de la campagne de son élection. Pour les Talibans le retrait des troupes américaines était également une revendication clé, qui, en contre-partie, s’engageront à bannir tout acte de violences et à entamer de véritables négociations de paix avec le gouvernement de Kaboul avec lequel ils refusaient jusqu’ici de parler. Là c’est toute une histoire qu’il faudra assumer avec plus de 60 civils afghans tués, selon les chiffres de l’Onu.

M. T.

--------------------------

Pompeo appelle les talibans à «tenir la promesse de rupture avec Al-Qaïda»



Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a appelé hier les talibans à se garder de «crier victoire» et à «tenir la promesse de rupture avec Al-Qaïda». Si les insurgés tiennent leurs engagements et négocient avec le gouvernement afghan, «nous et le reste de la communauté internationale réunis ici aujourd’hui sommes prêts à des gestes réciproques»,

a-t-il dit.