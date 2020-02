ThÃ©Ã¢tres publics et privÃ©s conviÃ©s Ã  une rencontre nationale : Proposer une stratÃ©gie de dÃ©veloppement

Une rencontre nationale sur les coopératives théâtrales, à la lumière des «nouvelles lois» régissant cette pratique dans les théâtres publics et privés, sera organisée les 28 et 29 mars à Alger, indique un communiqué du ministère de la Culture.

Organisée parallèlement au festival national du théâtre professionnel, ouvert à toutes les coopératives et troupes indépendantes, la rencontre constituera une occasion pour les participants de débattre des sujets relatifs aux volets juridique et économique, organisationnel et de formation des établissements de théâtre, ajoute le communiqué.

Le Conseil des ministres avait approuvé, dimanche dernier, lors de sa réunion périodique à Alger, sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un exposé présenté par la ministre de la Culture, Malika Bendouda, sur le développement du secteur de la culture et de l'industrie cinématographique.

L'exposé présenté par la ministre Bendouda porte sur une analyse détaillée de l'état du secteur et propose une stratégie de son développement pour la période 2020-2024, basée sur trois axes, l'éducation à apprécier l'art et la pensée, la restructuration des théâtres régionaux et le lancement de petits théâtres communaux et le perfectionnement des formateurs et encadreurs.