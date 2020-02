LittÃ©rature, Rencontre littÃ©raire avec Ali Hadj Tahar, Journaliste, critique dâ€™art, auteur : Les arts plastiques dans tous leurs Ã©tats

Une fort belle rencontre littéraire, agrémentée d’un intéressant débat autour de l’état des lieux des arts plastiques dans notre pays, a eu lieu mercredi dernier avec Ali Hadj Tahar, journaliste, poète-plasticien, critique d’art, auteur —entre autres ouvrages— de «La Peinture Algérienne, les Fondateurs» et «La peinture algérienne, Abstraction et Avant-garde».

Il est agréable, à ce titre, de noter que l’espace qui a abrité cette rencontre est facilement accessible dans la mesure où il se situe en plein centre de la capitale, non loin de l’emblématique place Maurice-Audin. Plus exactement au niveau de la Bibliothèque Multimédia, sise au 05, rue Bachir Mentouri (ex-Pichon). Au cours de cette rencontre littéraire donc, programmée chaque mercredi par l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger autour du thème le «Mercredi du verbe», il a certes été question de la situation actuelle des arts plastiques dans notre pays. Cependant, a insisté le conférencier, cette situation ne pouvait être évaluée en dehors de son contexte national, autrement dit, à la lumière de ses antécédents historiques. Mais dans ce cas-là alors, quels antécédents ! Eh oui, dans la mesure où il fallait commencer par les fondateurs de ces arts plastiques, pour ne pas dire de cette peinture algérienne, Ali Hadj Tahar, en tant qu’auteur notamment, ne s’est pas privé de remonter quelque peu le temps pour expliquer, précisément à l’assistance présente, que la peinture algérienne n’est pas née «ex nihilo» (de rien). Elle a justement ses origines, et ces origines remontent très loin dans le temps. Le conférencier n’a pas manqué, en ce sens, de faire «voyager» l’assistance dans le temps et ce, de l’aube de l’humanité jusqu’à nos jours. Autrement dit, depuis la brillante civilisation attestée par les fresques et les gravures du Tassili, il a retracé avec moult anecdotes comment des hommes —nos ancêtres— se sont succédé sur ces vastes territoires situés au carrefour de l’orient et de l’occident, de l’Afrique et de la Méditerranée : numides, puniques, maures, vandales, romains arabes, ottomans, etc. Retraçant toujours l’évolution des arts plastiques en Algérie et ce, dans le sillage de la colonisation française, (les peintres de l’Ecole d’Alger notamment), l’auteur a mis en lumière l’influence de l’Algérie sur l’orientalisme français : Delacroix, Fromentin, Renoir, Guillaumet, Nasr-Eddine Dinet ou, plus près de nous, Dubuffet, etc.



Une nouvelle génération de plasticiens va s’imposer à partir des années 1920



Mais, comme en littérature, une nouvelle génération de plasticiens va s’imposer à partir des années 1920 ; et ces plasticiens seront, selon le conférencier, les fondateurs de la création plastique contemporaine. Grace à la fraîcheur de leur langage pictural qui marquait une rupture avec l’académisme qui avait jusque-là imprimé la peinture algérienne, ces artistes, ainsi que l’a souligné Ali El Hadj Tahar, venaient en fait d’introduire la modernité dans l’art pictural algérien ? Et le conférencier d’en citer quelques uns tels, entre autres, Mammeri, Baya, Benanteur, Samson, Louail, Issiakhem, Ali-Khodja, Khadda, Mesli, Guermaz ou Aksouh, etc. Animés d’une volonté tenace d’émerger sur la scène artistique, ils allaient engager plus avant cette modernité et lui donner un visage.

Collectivement et individuellement concernés par la situation politique du pays, ils entendaient concourir à l’algérianité du vingtième siècle. C’est pourquoi, selon le conférencier, ils élaborèrent un discours plastique puisant aussi bien dans l’art vivant de leur jeunesse que dans le patrimoine symbolique inventé et accumulé tout au long de l’histoire culturelle algérienne. La rencontre littéraire sera ponctuée par des questions posées par quelques membres de l’assistance, dont des journalistes, venus s’enquérir de certains aspects méconnus de l’évolution des arts plastiques dans notre pays. Questions auxquelles le conférencier, visiblement au fait de cette branche très productive dans notre pays, ne manquera pas de répondre avec toute la disponibilité et le recul que requièrent pareilles rencontres culturelles dans notre pays. A la Bibliothèque Multimédia, sise au 05, rue Bachir Mentouri (ex- Pichon).

Kamel Bouslama