DÃ©cÃ¨s de Mohamed Debbah prÃ©sident de la ligue sÃ©tifienne de Basket-ball : Un dÃ©vouement total Ã  la cause sportive

Le président de la ligue sétifienne de basket ball qu’il présidait depuis 1984 s’est éteint jeudi à la suite d’un malaise cardiaque au volant de sa voiture.

La maladie face à laquelle il a lutté héroïquement pour se consacrer à la cause du sport en général et de la balle au panier en particulier a fini par avoir raison de lui au moment où il œuvrait à consolider une carrière déjà tout à son honneur dans l’action militante qui fut la sienne de longues années durant. Entouré d’une équipe dynamique Mohamed Debbah est parvenu à donner ses lettres de noblesse à cette spécialité sportive avec 1.820 licenciés et conférer à cette ligue son statut de ligue zonale avec à la clef une dizaine de titres et ces accessions en nationale une de l’US Setif, du MTS filles et de l’USSEl Eulma en nationale I.

Autant d’acquis forgés dans une humilité qui lui a valu de gagner la sympathie des adeptes de la balle au panier au niveau national, au bureau fédéral dont il fut membre mais aussi dans toutes les ligues du pays. Mohamed Debbah a été inhumé vendredi en présence d’une foule nombreuse au cimetière de Guedjel.

F. Zoghbi