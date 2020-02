BÃ©char : Rallye autos-motos des Â«BÃ©chariettesÂ»

Les femmes conductrices ont encore été une fois au rendez-vous de la 5e édition du rallye autos-motos, annuellement programmé à l’occasion des festivités du 8 mars et qui s’est tenue cette année le 29 février. Selon la présidente de l’Association culturelle de wilaya pour la revivification du style patrimonial de Béchar, une trentaine de femmes ont pris part à cette manifestation. En lice des conductrices d’automobiles, de motos et de camions sur un parcours d’une soixantaine de kilomètres, entre Béchar et la commune frontalière de Mougheul. L’objectif d’un tel sport mécanique, qui ne se veut pas être une course, vise essentiellement au respect du code de la route et des consignes en matière de conduite préventive, bref à adopter une attitude bien plus éducative et comportementale au volant. Il est enfin à noter que depuis l’institution de cette manifestation, l’association a toujours été à la hauteur du déroulement d’un pareil événement, qu’elle compte d’ailleurs pérenniser et pour lequel elle n’aura jamais bénéficié d’une quelconque aide matérielle ou financière.

Ramdane Bezza