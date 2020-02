CAN-2021 (qualifications/ 4e j.) : Vers la domiciliation de Zimbabwe- AlgÃ©rie au stade d'Orlando

Le match Zimbabwe- Algérie comptant pour la quatrième journée (Gr. H) des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 pourrait se dérouler au stade d'Orlando à Johannesburg, a rapporté vendredi dernier la presse locale, citant un responsable de la

Fédération.«Nous avons entamé le processus pour obtenir un stade et une lettre est envoyée à la Fédération sud-africaine de football (Safa)», a déclaré le porte-parole de Zifa, Xolani Gwesela, aux journalistes.

La Fédération zimbabwéenne de football (Zifa) recherche en effet activement un lieu dans les pays voisins et, selon des informations, elle a réservé le stade d'Orlando pour accueillir le match face à l'Algérie.

Cela aurait du sens dans la mesure où beaucoup de leurs joueurs sont basés en Afrique du Sud, tandis que Johannesburg est une plaque tournante majeure pour les vols en provenance d'Europe d'où le reste de leur équipe et tous les Algériens proviendront.

Johannesburg abrite également de nombreux immigrants zimbabwéens - deux à trois millions de personnes vivraient en Afrique du Sud.

«La décision ne nous appartient pas. La Fédération sud africaine indiquera ce qui est disponible et ensuite toute la logistique sera élaborée à partir de là», a-t-il ajouté. La ZIFA avait annoncé cette semaine que la rencontre Zimbabwe-Algérie sera délocalisée dans «un pays voisin» car les stades du pays ne respectent pas les normes pour accueillir des matchs internationaux suite à une inspection de la CAF.

D'autre part, le porte parole de l'instance zimbabwéenne a affirmé que Zifa avait déjà renoncé à essayer de préparer un de ses stades pour le match face à l'Algérie.

«Une tribune pour médias, par exemple, ne peut pas être réparée en deux semaines. La réparer signifierait démanteler la structure mais d'autres problèmes comme les salles de dopage et la connexion Internet peuvent être résolus. Les portes ont besoin d'automatisation, donc c'est impossible à court terme», a-t-il estimé.

A la veille de la 3e journée, l'Algérie, auteur jusque-là d'un parcours sans faute, caracole en tête de son groupe avec six points, devant le Zimbabwe, à la 2e place avec 4 points. Le Botswana (3e, 1 point) et la Zambie (4e,

0 point) ferment la marche.