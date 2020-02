FIFA : Infantino n'exclut pas le report de matches Internationaux

Le président de la Fifa Gianni Infantino n'a pas exclu la possibilité que des matches internationaux soient reportés en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

«C'est pourquoi nous devons examiner la situation et espérer qu'elle va aller en s'améliorant plutôt qu'en s'aggravant», a poursuivi le dirigeant.

«Pour l'instant, il semble que cela continue à augmenter. Si les matches doivent être reportés ou joués sans spectateurs jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre, alors nous passerons par là». Toutes les rencontres du championnat suisse, pays où se trouve le siège de la Fifa, prévues ce week-end ont été reportées. Le gouvernement suisse, réuni en séance extraordinaire, a interdit jusqu'au 15 mars au moins la tenue de tout événement public ou privé réunissant plus de 1.000 personnes.

Par ailleurs, cinq matches de Série A en Italie seront joués à huis clos ce week-end, tandis que les rencontres des championnats du Japon et de Corée du Sud ont été reportées en début de semaine.

Tout en espérant que les matches internationaux amicaux du mois prochain aient bien lieu, M. Infantino a ajouté : «Je n'exclus rien pour le moment. J'espère que nous n'en arriverons pas là (à un report de matches). Et je pense qu'il sera de toute façon difficile d'imposer une interdiction au niveau mondial». Quant à la possibilité de faire jouer des rencontres à huis clos, le président de la Fifa estime que «chaque organisateur de compétition devra décider de ce qui est bon pour lui». «À court terme, cela peut être une solution, mais on ne peut pas envisager une compétition avec plusieurs matches à huis clos sur plusieurs mois».