USM Alger - SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du club : L'officialisation de l'arrivÃ©e de Serport prendra dU temps

Le secrétaire général de l'USM Alger (Ligue-1 algérienne de football), Mounir Debichi, a affirmé que l'arrivée officielle du groupe des services portuaires «Serport» en tant qu'actionnaire majoritaire du club de la capitale prendra un peu de temps.



«Il y a eu un accord avec Serport pour la reprise de la société par action SSPA/USMA, mais l'officialisation ne va pas être scellée en un ou deux jours. Il y a tout un processus à suivre, cela va prendre un peu de temps, je pense que nous sommes sur la bonne voie», a indiqué le SG du club algérois sur les ondes de la radio nationale.

À l'issue de l'audience accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le groupe Serport a reçu le feu vert et «le soutien des pouvoirs publics pour entamer les procédures avec la justice algérienne et reprendre les actions de l'USMA», a indiqué le P-dg du groupe chargé de la gestion de dix entreprises portuaires, Achour Djelloul, récemment au cours d'un point de presse.

Propriété de l'entreprise de travaux publics ETRHB, dont le patron Ali Haddad est incarcéré depuis onze mois pour faux et usage de faux, l'USMA avait subi de plein fouet les répercussions de cette situation, en voyant notamment ses comptes bancaires gelés jusqu'à nouvel ordre. L'assemblée générale extraordinaire (AGEx), tenue jeudi dernier, a été marquée par l'absence des représentants de l'ETRHB et celui de la justice, ce qui a poussé les présents à la reporter au 12 mars prochain.

Selon des sources concordantes, le groupe ETRHB insiste pour vendre ses actions à Serport, alors que ce dernier veut reprendre le club à travers une expropriation, après avoir reçu une décision de la justice.

Outre ses soucis d'ordre administratif, l'USMA traverse une mauvaise passe en championnat, avec un seul point pris en quatre matchs depuis le début de la phase retour, ce qui a précipité le départ de l'entraîneur, Dziri Billel, dont le contrat a été résilié mercredi dernier à l'amiable.