Dans la lucarne : La valse se poursuit

Notre championnat en cette phase retour est en train, le moins que l’on puisse dire, de s’emballer au point que personne ne peut prévoir comment le présent exercice va s’achever. On constate, çà et là, la montée des contestations au point qu’aucun club n’est épargné. Les supporters ne sont plus assez neutres ne laissant plus le club à ses occupations sans le moindre problème. Ce n’est plus le cas de nos jours. L’environnement direct du club a pris un tel poids que rien ne peut lui résister. Ces dernières journées en Ligue1, on peut dire que les choses sont en train de se précipiter à une vitesse grand «V». Les présidents de clubs, face à la grogne de leurs fans, réagissent en sacrifiant tout simplement les coachs. Ces derniers, faute d’une association qui pourrait défendre leurs intérêts, sont devenus, à leur corps défendant, les « dindons de la farce ». Ils sont à la merci de n’importe qui en devenant le « fusible » par excellence, surtout qu’il accepte son sort sans le moindre problème. Des clubs comme l’USMA, le NAHD, le CABBA et aussi, peut-être, l’ASAM ont payé directement leurs derniers mauvais résultats récoltés aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. Les présidents de clubs pour ne pas être «éclaboussés» mettent toute la pression sur les entraîneurs. Dziri, Aït-Djoudi, Bouakaz ont été les premiers à en faire les frais. Ce dernier a été clair en demandant au président de partir du fait qu’il avait récolté trois défaites consécutives. Il a estimé qu’il était aussi fautif, même si on n’y peut rien pour un club mal-classé et menacé en raison de ses problèmes internes. Il est vrai qu’une telle situation d’instabilité va dépeindre sur tous les clubs du fait qu’on ne cherche que le résultat final alors que la formation est oubliée sciemment. Ce qui fait que ces clubs ne peuvent plus se régénérer. Ils stagnent faute d’une politique claire et franche. Il est évident que le métier de coach est devenu incertain du fait qu’il ne peut durer dans le temps. Ce qui inquiète encore plus, c’est que pratiquement tous les clubs ou presque sont concernés par cette valse qui est en train d’étourdir tout le monde. Un football sérieux ne peut avancer avec une telle instabilité de l’encadrement technique. C’est une certitude !

Hamid Gharbi