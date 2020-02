ASO : Zaoui sur une corde raide

La défaite de l’ASO Chlef à domicile face au Paradou AC (0-1), jeudi, sonne comme celle de trop pour Samir Zaoui qui se retrouve plus que jamais sur une corde raide. Contesté par la majorité des supporters, le technicien est face à un avenir des plus incertains.

Samir Zaoui a essuyé le gros des critiques, jeudi, à l’issue de la défaite de l’ASO Chlef à domicile face au PAC. Le technicien n’arrive clairement pas à redresser la barre en dépit de sa bonne volonté. C’est donc naturellement qu’il se retrouve aujourd’hui la cible privilégiée des supporters qui se sont vraiment faits entendre, jeudi. Au sortir du stade Boumezrag, les supporters ont demandé clairement le départ de Samir Zaoui. Ce dernier fait pour le moment dans la résistance en déclarant vouloir poursuivre sa mission, d’autant qu’il est soutenu en interne par le board de l’ASO, mais la patience des dirigeants a ses limites et il y a des risques à ce qu’il se retrouve sur le départ dans le cas où il ne parvenait pas à mettre fin à cette longue série de mauvais résultats.

En effet, depuis le début de la saison, le bilan de Zaoui n’est franchement pas rassurant. Avec six victoires seulement, contre six nuls et huit défaites, le club de la ville de Chlef n’est pas tout à fait à l’abris d’une mauvaise surprise en cette fin de saison.

Onzième au classement général après 20 journées, l’ASO ne compte que huit pas d’avance sur le dernier, le NAHD en l’occurrence. C’est dire à quel point la situation est dangereuse. L’ASO devrait vite se remettre à enregistrer des bons résultats si elle ne veut pas connaître une fin de saison compliquée.

Amar B.