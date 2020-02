Coronavirus: Le ministÃ¨re de la santÃ© Ã©labore un mÃ©diaplanning

Le lancement de ce médiaplanning intervient immédiatement après l'activation en janvier dernier du dispositif de surveillance et d'alerte au niveau national dès l'annonce, par l'OMS, de la propagation du Coronavirus. Ce dispositif a été renforcé suite à l'enregistrement du premier cas de coronavirus en Algérie le 25 février 2020 chez un ressortissant italien travaillant au sud du pays, arrivé le 17 févier en Algérie venant d'Italie.

Le plan consiste en la mise en place d'un centre pour la réception des appels sur le numéro vert 30-30, lancé au niveau de Bordj El Kiffan et au niveau central, a-t-on expliqué, précisant que le centre a reçu depuis son ouverture jeudi dernier plusieurs appels de citoyens demandant des explications sur le Coronavirus, ses modes de transmission et les moyens de prévention.

Le deuxième axe de ce médiaplanning porte sur l'élaboration de spots publicitaires en arabe, en amazigh et en français, devant être diffusés sur les radios et télévisions nationales ainsi que sur le web du ministère de la santé.

Il est également question, dans le cadre du même plan, de la distribution de brochures et d'affiches ciblant les voyageurs au niveau des différents points frontaliers, les travailleurs dans les aéroports et ports ainsi les organismes, établissements et lieux à grande affluence.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a adressé une instruction spéciale à l'ensemble des directeurs locaux de la santé et de la population (DSP) à l'effet de renforcer les actions de communication au profit du grand public via les chaînes de radio, et l'organisation de campagnes de sensibilisation sur la grippe saisonnière et le Coronavirus, les deux épidémies ayant des symptômes similaires.

Outre l'émission quotidienne d'un communiqué adressé aux différents médias nationaux pour les tenir informés des derniers développements relatifs à cette épidémie, en Algérie et dans le monde, le ministère tiendra des conférences de presse en fonction des besoins et des développements de la situation.

Le ministère avait posté sur sa page Facebook plusieurs publication sur le Coronavirus et s'emploi à réponde aux interrogations des citoyens concernant cette épidémie.

Aucun nouveau cas enregistré

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a affirmé samedi qu'aucun nouveau cas de coronavirus (Covid-19) n'a été enregistré en Algérie à ce jour, rappelant qu'il y a eu un seul cas confirmé de cette maladie: un ressortissant italien qui a été transféré, en bon état de santé, vers son pays vendredi soir.Le ressortissant en question a été transféré depuis l'aéroport de Hassi Messaoud à bord d'un avion privé de la compagnie aérienne italienne.

« A ce jour, un seul cas de Covid-19 a été confirmé en Algérie, il s’agit d’un ressortissant italien en provenance d’Italie. Ce ressortissant italien en bon état de santé a fait l'objet d’un transfert sanitaire vers son pays hier soir, le 28 février 2020, à bord d'un avion spécial avec assistance médicale. Aucun nouveau cas n’a été enregistré à ce jour», précise le ministère dans un communiqué, soulignant que le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place est «renforcé régulièrement pour répondre à l’évolution de la situation».

Le ministère de la Santé a rappelé que la plateforme téléphonique mise en place, accessible au numéro vert 3030, joignable sur le téléphone fixe et mobile H24 et 7/7 jour et animée par des médecins, «permet d’avoir des informations sur le Covid-19, des conseils sur les mesures préventives et au besoin d’autres orientations».Dans son communiqué, le ministère a recommandé aux citoyens de «respecter les règles d’hygiène des mains, par le lavage fréquent et soigneux des mains à l’eau et au savon liquide, ou par friction avec une solution hydro-alcoolique, de respecter les règles d’hygiène respiratoires par l’utilisation de mouchoirs en papier à usage unique en cas de toux et d’éternuement, et de consulter rapidement un médecin devant tous signes respiratoires avec difficultés à respirer en veillant à lui signaler le séjour et l’historique de son voyage (pays ou circule le virus)».

Le ministre de la Santé, de la Population, et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, s'est rendu ce vendredi au niveau du centre d'appel mis en place pour «s'assurer du bon fonctionnement de cette plate-forme», souligne la même source.

La cellule de veille du ministère «continue de suivre de près l'évolution de la situation épidémiologique dans le monde et prendra, le cas échéant, toutes les mesures qui s'imposent», conclut le communiqué.