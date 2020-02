Hommage Ã  Joris Ivens:Un cinÃ©aste de lâ€™espÃ©rance

Il a vécu au rythme des soubresauts d’un siècle pathétique. Toujours du côté des damnés de la terre, selon la lumineuse expression de Frantz Fanon, son œuvre témoigne d’une rare envergure de passeur universel. Néerlandais d’origine, Joris Ivens a laissé une œuvre résolument internationale et internationaliste. Ce fut un globe-trotter des révolutions mondiales, parcourant avec sa caméra, l’Europe, les Etats-Unis, l’Amérique latine et la Chine, partout où l’homme brise ses liens d’esclavage. Joris Ivens a passé sa vie à aller à la rencontre des points névralgiques de l’histoire, convaincu que le cinéma doit montrer la réalité. Banni parmi les siens, il accepte de partir aux États-Unis, où il s’installe pour dix ans. Une décennie riche en aventures et en productions filmiques : durant cette période, il tente de convaincre les Américains de prendre parti pour l’armée républicaine espagnole, qu’il a filmée au front avec Ernest Hemingway, en pleine lutte contre les troupes franquistes. De ces périples, il tire des chefs-d’œuvre, À Valparaiso, Le 17e parallèle (récit de deux mois passés avec les Vietnamiens, où l’on voit leur détermination émouvante à gagner la guerre, leur ingéniosité, leur force) et Loin du Vietnam (film collectif réalisé pour dénoncer l’agression américaine), la série Comment Yukong déplaça les montagnes (douze films qui montrent la vie quotidienne des Chinois sous la révolution culturelle). Il nous fait découvrir l’histoire du siècle précédent du point de vue, d’ordinaire invisible, de celles et de ceux qui l’ont faite, qui ont lutté et travaillé pour la faire. Ce grand documentariste réaffirme l’importance de son regard sur le XXe siècle, sur ses injustices, ses combats, ses échecs, mais aussi sur ses espoirs et ses réussites, ses moments de bonheur. Son travail met en lumière à la fois la diversité, l’universalité des préoccupations d’ordre historique et social, la beauté et la poésie de son écriture cinématographique, à l’acuité d’un regard généreux sur les hommes et leurs combats, acuité d’un regard qu’émerveille le sourire d’un enfant ou le souffle du vent. Il participe très activement au manifeste de la Filmliga d’Amsterdam, qui exprime la volonté d’artistes, d’intellectuels, d’étudiants de « réformer le goût du public », c’est-à-dire de « libérer le cinéma de la forme mélodramatique traditionnelle et commerciale pour affirmer la valeur esthétique du cinéma et développer un nouveau moyen d’expression capable de produire des œuvres d’art. Tout imprégné de la théorie du « Ciné-œil » de Dziga Vertov, mais aussi des films programmés par la Filmliga tels La Grève d’Eisenstein ou Nanouk l’Esquimau de Robert Flaherty, Joris Ivens expérimente alors les possibilités de sa caméra Kinamo, lors d’un voyage à Paris où il tourne Études de mouvements. Le Pont et La Pluie font de lui, un cinéaste reconnu de l’avant-garde européenne. Peu de cinéastes peuvent se targuer de 60 années d’activité. Il ne serait pas superflu d’organiser un hommage à cet infatigable documentariste, qui use de son troisième œil avec la probité des gens intègres. Tombé dans l’oubli chez nous, au même titre que Dziga Vertov, Robert Flaherty, Jean Rouch et consorts, il convient de donner aux jeunes cinéphiles, au grand public, une idée qui puisse témoigner un tant soit peu, de ce que fut et demeure Joris Ivens, un homme qui toute son existence, n’a cessé de manifester un don essentiel, celui de la fraternité du regard et la sincérité des intentions.

M. Bouraib

