M. Djerad reÃ§oit l'ambassadeur de la Chine: Perspectives de dÃ©veloppement des relations Ã©conomiques entre les deux pays

"L’entretien, au cours duquel ont été abordées les perspectives de développement des relations économiques entretenues par les deux pays dans les différents domaines, a permis de procéder à un état des lieux sur l’évolution des projets en cours de réalisation par des entreprises chinoises", ajoute le communiqué.Il a notamment été question de "l’état d’avancement des projets d’infrastructures sportives devant être réalisés dans le cadre de la tenue des Jeux méditerranéens d’Oran 2021 et, par ailleurs, des conditions liées à la mise en œuvre du méga projet intégré de transformation du phosphate et du gaz à Tébessa".A cette occasion, "la partie chinoise a tenu à réaffirmer au Premier ministre sa ferme volonté de mener à bien ces projets conformément aux standards de qualité reconnus et dans le respect total des délais sur lesquels elle s’est engagée", souligne la même source. (APS)