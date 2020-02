Papicha, le film de Mounia Meddour, rÃ©compensÃ© par deux cÃ©sars

Le César du meilleur premier film est revenu, à la réalisatrice Mounia Meddour et celui du meilleur espoir féminin à l'actrice Lyna Khoudri pour

son rôle de Nedjma .Réalisé en 2018 "Papicha" est un long métrage (1h30) qui raconte l'histoire de Nedjma, étudiante à Alger dans les années 90. Produit par l’Algérie, la France, le Qatar et la Belgique, il avait été sélectionné au Festival de Cannes en 2019, dans la catégorie "un certain regard ". Il a déjà été récompensé au 12e Festival du film francophone d'Angoulême(France), en décrochant les prix du public et celui du meilleur scénario.L’actrice franco-algérienne Lyna Khoudri, a été révélée au public dans le long métrage de Sofia Djama " les bienheureux " qui lui a valu le prix de la meilleure actrice dans la section orrizonti.Mounia Meddour, est la fille du réalisateur Azzedine Meddour, ayant accompli des études supérieures en journalisme à Alger avant de poursuivre une formation en cinéma et audiovisuel en France.

Elle a entamé sa carrière de réalisatrice en 2004 par une série de documentaires, suivi d’un court métrage "Edwige " en 2011. "Papicha " est

son premier long métrage.Le Cesar du meilleur film, est revenu au film "Les Misérables" de Ladj, celui de la Meilleure réalisation a été décerné à Roman Polanski pour son film ‘’J'accuse" et ceux de la meilleure actrice et acteur ont été décernés à Anaïs Demoustier dans "Alice et le maire"et Roschdy Zem dans "Roubaix, une lumière"(APS)