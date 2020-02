Protection Civile : Plus de 138 000 citoyens formÃ©s en secourisme

En effet, la DGPC a souligné qu’ à l’instar des autres pays membres de l’Organisation Internationale de la Protection Civile OIPC, l’Algérie célèbre chaque 1er mars la journée mondiale de la protection civile, en organisant diverses manifestations au niveau national en vue d’informer et de sensibiliser les populations à travers, la projection de films documentaires et l’animation d’expositions, de conférences, des portes ouvertes et des simulations de manœuvres pratiques ainsi que des activités culturelles et sportives sur les risques courants et les risques majeurs à travers l’ensemble des structures dépendantes de la Direction Générale De la Protection Civile.

Le thème dédié cette année est « un secouriste pour chaque maison », ce qui renforce le programme de formation de secourisme de masse lancé par la DGPC en 2010, qui est « un secouriste pour chaque famille » où 138141 citoyens ont été formés dans le domaine des premiers secours,, a fait savoir la PC dans le document .

La DGPC a mis en exergue le rôle du citoyen « élément principal pour faire face aux catastrophes pour les différentes équipes professionnelles, dans le domaine des premiers secours ». La formation d’un membre de la famille sur les bonnes méthodes « permettra de faire face aux divers accidents liés à la vie courante ou risques majeurs, en exerçant sur le terrain les différentes techniques de premiers secours jusqu'à l'arrivée des équipes de secours professionnelles ». le citoyen est d considéré comme « e maillon fort de la chaîne d'intervention s'il apprend les techniques de secourisme, qui contribuent efficacement à éviter d’être victimes de divers accidents liés à la vie quotidienne et aussi n'aggravent pas la situation en cas de catastrophe » a ajouté le communiqué..

A l’occasion, un programme riche et diversifié a été préparé et qui met en évidence le rôle et l'importance des premiers secours, ainsi que l'exploitation et l'utilisation de diverses supports technologiques modernes dans la diffusion des leçons liéesaux gestes qui sauve, ainsi que le rôle de la prévention et de la sensibilisation en associant les différents médias afin d'inculquer une culture de protection, en plus d'attirer l'attention du large public sur la grande importance que le secteur de la protection civile acquiert, en particulier dans son volet de prévention , sensibilisation et d'autoprotection.

Le programme comporte plusieurs points qui s’articuleront autour des actions principales dont l’Inscription de sessions de formation sur les gestes qui sauvent aux profits du large publique et remise des attestations de participation au stage pendant les cérémonies officielles ainsi que l’Organisation de manœuvres de sauvetage et de secourisme, notamment sur les différents risques (Accidents de la route, Accidents domestiques, extinction d’incendies et toutes techniques de sauvetage et de secours, montrant les moyens mise par la protection civile ainsi que l’organisation des secours en cas de catastrophe ou d’accidents.

Par ailleurs, la Direction Générale de la Protection Civile a mis en œuvre un Programme de festivités qui rentre dans un cadre d’un plan de prévention large sur les différents risques afin de sensibiliser d’avantage les citoyens et réduire le nombre de victimes et les blessées, les risques sismique, inondations et les risques courants animées localement par des officiers et agents de la protection civile de façon à enraciner une culture de prévention aux publics.

« La contribution différents médias notamment les radios locales, présentent quasiment sur l’ensemble des wilayas, ainsi que les réseaux sociaux permet à la protection civile une diffusion large du message préventif à travers les foyers et les informer régulièrement sur les risques et les spécificités de leurs localités respectives », a affirmé la DGPC .

Neila B/ Rédaction Web