Haine sur les mÃ©dias sociaux : Un catalyseur des crimes contre les minoritÃ©s

«Ces dix dernières années, les minorités du monde entier ont été confrontées à des menaces nouvelles et croissantes, alimentées par la haine et le sectarisme véhiculés par les médias sociaux», a déclaré M. de Varennes, alors que la ville allemande de Hanau se remet d'une fusillade au cours de laquelle neuf personnes ont été tuées par haine apparente des minorités.

«Cela a contribué à la montée des groupes extrémistes violents et à une augmentation spectaculaire des crimes de haine dans de nombreux pays visant les minorités religieuses, ethniques et autres, y compris les migrants», a noté l'expert dans un communiqué de presse. Il a dénoncé la «banalisation du sectarisme», l'augmentation de «la représentation des minorités comme Autres et leurs déshumanisation sur les médias sociaux» et l'utilisation des réseaux sociaux pour propager des discours de haine et même des crimes de haine en direct, tels que les récentes attaques visant des lieux de culte de minorités au Sri Lanka, en Nouvelle-Zélande, en Inde et aux Etats-Unis.

Plus les discours de haine sont répandus, plus ils s'intègrent au courant dominant et créent un environnement permissif et toxique où les appels à la violence contre le groupe «détesté», généralement une minorité, se normalisent. «Cette propagation de la haine contre les minorités en ligne doit être arrêtée», a martelé le rapporteur spécial.