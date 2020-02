Promotion de lâ€™athlÃ©tisme : Plus de moyens pour la discipline

«Il faut travailler plus, pour aller de l’avant et promouvoir l’athlétisme à travers tout le pays, tout en mettant plus de moyens à la disposition des athlètes, qu’ils soient d’élite ou de jeunes talents» a indiqué Morceli en marge de l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne d’athlétisme, à laquelle il a assisté vendredi matin à Bousfer, dans la wilaya d’Oran.

Par sa présence à cette AGO, le secrétaire d’Etat a voulu témoigner de la volonté des pouvoirs publics à accompagner cette discipline, qui a beaucoup donné au sport national.

«Moi-même je suis un enfant de l’athlétisme», a encore tenu à rappeler l’ancien demi-fondiste, qui fut sacré champion olympique du 1.500 mètre aux olympiades de 1996 à Atlanta (Etats-Unis). Les bilans moral et financier présentés au cours de cette AGO ont été adoptés à l’unanimité par les 53 membres présents.

En effet, le quorum a été atteint en présence de 53 membres sur les 68 convoqués (39 Ligues sur 48 et 14 clubs sur 20). Les travaux de cette assemblée se son déroulés dans un climat serein, et certains membres ont profité de l’occasion pour évoquer plusieurs questions, notamment, en ce qui concerne les infrastructures, le dopage et l’organisation des compétitions.