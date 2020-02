MSP : Les partis doivent sâ€™adapter aux aspirations du peupleâ€‰

S’exprimant hier à l’ouverture de la rencontre des cadres du Mouvement de la société pour la paix des wilayas de l’est, Abderrezak Makri a fustigé certaines parties, qu’il a qualifiées d’«extrémistes» lesquelles feraient tout pour diviser le mouvement populaire en s’en prenant à sa personne et à la formation qu’il préside, notamment depuis qu’une délégation du MSP a été reçue par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

«Nous étions présents dès le début du hirak et j’étais le seul président de parti à avoir marché le premier vendredi et ce, contrairement à d’autres qui tentent vainement de se positionner aujourd’hui. Il existe une diabolisation systématique des formations politiques, alors que ceux-ci font partie des fondements de la démocratie, la vraie, pas celle de façade», dit-il.

Il explique que ceux qui pensent qu’ils peuvent bâtir une nation sans les partis, conspirent contre le pays. Bien sûr, il n’est pas question ici des formations créées pour soutenir le pouvoir, mais de celles, à l’image de la nôtre, qui activent sur le terrain et essaient de proposer des alternatives, de générer des débats et des réflexions et d’élaborer des programmes sur la base desquels s’effectuera la compétition électorale. De la sorte, ce sera au peuple de choisir ses représentants à quel niveau de responsabilité que ce soit, et seuls les plus compétents, les plus honnêtes et les plus propres auront accès à ces fonctions.

L’ex-président ne croyait ni en les partis, ni en la société civile, ni en aucune sorte de médiation, et malheureusement, certaines parties se revendiquant du hirak vont dans le même sens», a-t-il souligné.

Pour le président du MSP, le système instauré depuis l’indépendance qui n’a pas permis l’éclosion d’élites politiques à même de prendre en charge les défis auxquels fait face le pays.

«Le parti unique domine la scène politique depuis 1962, et cela s’est accru durant les deux décennies écoulées, et c’est ce qui a engendré le phénomène de la corruption et mené le pays à la banqueroute», a-t-il noté.

«Le hirak doit contribuer à régler ces problèmes et promouvoir le rôle des partis au sein de la société en les plaçant au-devant de la scène et non en les ignorant, voire en essayant de leur dénier le droit d’exister. Cela dit, ces derniers doivent également être plus performants car l’Algérie a changé, et ils doivent se mettre à la hauteur des aspirations du peuple et offrir des approches plus en conformité avec les défis de l’heure», conclut-il.

Issam B.