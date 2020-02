54e vendredi des marches populaires Ã  Alger : Le mouvement citoyen ne lÃ¢che pas prise

Ceux qui ont prédit que l’apparition d’un cas de coronavirus officiellement confirmé et néanmoins hyper-médiatisé allait avoir raison de la détermination du mouvement citoyen ont dû certainement déchanté, hier, à l’occasion du 54e marche pacifique.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont en effet les internautes qui, en réaction aux informations sur le premier cas du coronavirus (un ressortissant italien mis en isolement) ont appréhendé son impact sur les marches pacifiques qui constituent un mouvement de masse.

La réponse à leurs interrogations a été donnée hier. Des dizaines de citoyens, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes ont défilé sur la rue Didouche-Mourad entre la place Audin à la Grande Poste.

Leur présence massive à ce 54e vendredi des marches pacifiques qui s’ajoute à la dynamique citoyenne du 22 février certifie de leur confiance placée en les autorités sanitaires et les mesures décidées pour parer à tout risque de propagation de ladite épidémie.

Les manifestants visiblement rassurés sur ce point de vue sont revenus à la charge pour réclamer une fois de plus un changement radical du système, la libération de tous les détenus d’opinion et la promotion des libertés.

Drapés pour nombre d’entre eux de l’emblème national, ils ont également brandi des pancartes où l’on pouvait lire des intentions clairement affichées quant à la nécessité de voir le Hirak évoluer vers une étape supérieure, celle de l’encadrement.

Certaines de ces affiches évoquent le recours à l’instauration de comités citoyens représentatifs. D’autres écriteaux préconisent le maintien de la vigilance en vue de faire face à certaines intrusions dans le but de porter à atteinte aux idéaux du Hirak et à sa dynamique pacifique.

En tout état de cause, la conscience collective des manifestants demeure inentamée ainsi que la volonté du mouvement de mieux se structurer et de se replacer dans le cadre des réformes politiques annoncées à commencer par la prochaine révision de la Constitution. Globalement et nonobstant quelques interpellations qui se comptent sur les doigts d’une main, la marche s’est déroulée dans le calme et sans incidents majeurs.

L’important dispositif de sécurité a fait preuve d’un professionnalisme de haute facture à travers le maintien d’un climat serein au bénéfice des manifestants.

Karim Aoudia