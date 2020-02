Progression de l'inconstitutionnalitÃ© d'une loi : activer le rÃ´le de lâ€™avocat

Lors d’une journée d’étude sur «le rôle de l’avocat à activer le mécanisme de faire progresser l’inconstitutionnalité des lois», organisé à la maison du bâtonnat de Sidi Bel-Abbès, il a insisté sur l'activation du rôle de l’avocat contenu dans l’article 188 de la Constitution, qui stipule le droit du justiciable à défendre par son avocat devant n'importe quelle juridiction la non constitutionnalité d'un verdict dans conflit.

M. Feniche a affirmé que l'article 188 de la Constitution est venu soutenir les libertés et droits fondamentaux des justiciables, soulignant que l’organisation de cette journée d’étude vise à expliquer les dispositions de cet article et à situer son importance, d'autant plus que le justiciable doit savoir qu'il a le droit de l'activer par le biais d'une procédure judiciaire distincte devant n'importe quel tribunal. Le président du barreau de Sidi Bel-Abbès, Mohamed Othmani a mis l’accent sur l’importance de ce mécanisme dans la protection des droits et des libertés du justiciable, soutenant que ce mécanisme est un contrôle dimensionnel des textes législatifs. Il a également souligné que toute atteinte aux libertés et droits prévus comme stipulé dans la Constitution, permet au justiciable, par l'intermédiaire de son avocat, d'introduire une requête indépendante du litige, civile ou pénal soit-il, pour faire valoir l'inconstitutionnalité d'une loi. Les intervenants dont des avocats et juristes ont anime, lors de cette journée d’étude initiée par le barreau de Sidi Bel-Abbès à la maison du bâtonnat sous le patronage du Conseil constitutionnel, plusieurs communications abordant, en tre autres, l’adoption d’un contrôle judiciaire sur la constitutionnalité des lois, les mécanismes à faire progresser l’inconstitutionnalité des lois, l'inconstitutionnalité des lois et la décision du Conseil constitutionnel.