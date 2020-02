Promotion de la femme : Quel rÃ´le dans la sociÃ©tÃ© ?

La présidente de l'Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE), Mme Meriem Chorfi, a mis en avant le grand intérêt accordé à la femme dans les politiques nationales visant sa protection et la promotion de ses droits et rappelé les principes constitutionnels et les engagements internationaux de notre pays, notamment ceux inhérents à la parité homme/femme, la lutte contre la violence et la représentation politique.

Mme Meriem Chorfi est revenue sur la diversité des lois et législations qui protègent la femme, notamment la Constitution et les codes de la famille, de la nationalité, le code pénal, le code des procédures civiles et administratives. «Je suis optimiste quant au renforcement de la place de la femme dans la nouvelle Constitution. La femme étant le noyau de la famille, nous devons œuvrer sans cesse à sa promotion, et partant à celle de l'enfant», a-t-elle considéré, ajoutant que ses fonctions lui ont permis de prendre connaissance des défis auxquels la femme fait face. L'ONPPE qui consent de gros efforts reçoit quelques 500 appels par jour, dont la plupart provenant des femmes. Pour l’année en cours, elle a reçu via le numéro vert, le 11/11, quelque 330 appels de signalement en rapport avec les enfants, dont 262 concernent les filles», a-t-elle révélé.

Le Dr Boudjemâa Souilah, spécialiste en droit et relations internationales, a mis en relief la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par l’Algérie en janvier 1996, et rappelé les réserves émises sur certains articles, notamment l’article 9, 15 et 16, qui sont, selon lui, incompatibles avec les dispositions de la législation nationale qui s'inspire de la charia.

«La législation a consacré une importante place à la femme, notamment la Constitution qui lui a donné une large marge de participation à la vie politique et à la société, ainsi que les lois organiques qui fixent les quotas et la participation politique au sein des assemblées élues», a-t-il souligné.

De son coté, le directeur de la formation au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Aïssa Meghari, a relevé la place de la femme dans l’islam, estimant qu’il lui a octroyé un statut qui la respecte et l’honore, tant sur le plan spirituel que sur le plan social. Sur le plan spirituel, il a rappelé l’égalité entre les hommes et les femmes alors que sur le plan de la vie en communauté, il a reconnu aux femmes des droits et une protection dûment codifiée mettant fin à un état d’infériorité.

Salima Ettouahria