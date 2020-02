Le Professeur Belhocine, consultant international : Â«La vigilance reste de miseÂ»

Dans une déclaration à la presse, en marge d’une conférence-débat sur la santé publique et le développement en Algérie, à l’Institut national d'études de stratégie globale (INESG), le consultant international a assuré qu’il est possible de gérer quelques cas de coronavirus et jugé nécessaire une organisation et une gestion qui dépassent le fonctionnement habituel et routinier des services de santé.

L’implication du citoyen doit être envisagée», a-t-il noté, relevant la nécessité d’une coordination au niveau ministériel. Il a expliqué que l’apparition d’une épidémie a des «implications sur la vie des familles, sur les rassemblements de populations et même sur la sécurité et l’économie», ce qui nécessitera, a-t-il souligné, «une coordination à un niveau supra-ministériel, car il s’agira là de la responsabilité de beaucoup d’autres secteurs et pas seulement celle du ministère de la Santé».

S’exprimant sur le développement humain, l’ancien représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) dans différents pays africains a fait part des progrès colossaux enregistrés par notre pays depuis l’indépendance. «En Algérie, des progrès remarquables ont été réalisés depuis l’indépendance, notamment dans le domaine du développement humain», s’est-il félicité, ajoutant que notre pays a investi dans l’éducation, les soins et l’amélioration des conditions de vie. Il cite la politique de logement, qu’il a qualifiée de très généreuse, ayant permis de faire sortir plusieurs milliers de familles de la misère et de la privation. Il a évoqué l’éducation avec un taux de scolarisation de 100% et la réduction de la mortalité infanto-juvénile et maternelle. Le professeur Belhocine a fait observer que ces indicateurs ne doivent pas masquer l’existence de certaines disparités géographiques et sociales. «Il reste encore du chemin à faire.

Ce sont des défis auxquels nous devons faire face ensemble», a-t-il estimé. A ses yeux, les enjeux stratégiques consistent à protéger la santé des générations montantes dans un esprit de justice sociale pour en faire un vecteur de renforcement de la cohésion. L’expert met en exergue la nécessité de réorienter les politiques publiques du système de santé et dans les autres secteurs pour faire face aux défis sanitaires. «L’Algérie fait face aujourd’hui à une double charge de morbidité et de mortalité due principalement aux maladies non transmissibles auxquelles s’ajoutent la persistance de certaines maladies infectieuses ainsi que les impacts des risques aléatoires, épidémiques, sismiques, climatiques et industriels», a-t-il expliqué. «29% de la mortalité en Algérie est liée aux pathologies coronaires suivies des accidents cérébraux avec 11%, les cardiopathies hypertensifs, 3,6%, le diabète 3,1%, les bronchopathies obstructives 2,3 % et enfin le cancer du poumon avec 1,6 %», a-t-il détaillé. Il note que ces affections sont responsables d’un décès sur deux en Algérie et sont en nette augmentation.

«Elles ont un facteur de risque commun, en l’occurrence le tabac», a regretté le conférencier qui insiste sur l’importance de lutter contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles, notamment le tabac. «Les lois existent, appliquons-les», a-t-il plaidé. L’expert souligne la nécessité de promouvoir dans les politiques publiques de développement, les approches de promotion de la santé et de prévention, en tenant compte des indicateurs démographiques, épidémiologiques et socioéconomiques. «Il faut mettre en place une politique nationale de santé pertinente qui consacre le caractère social et solidaire de l’Etat», a-t-il conclu.

Kamélia Hadjib