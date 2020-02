Suivi du parcours du cas atteint du coronavirus : un Ã©lÃ©ment dÃ©terminant

Le suivi du parcours du cas atteint de coronavirus en Algérie, a facilité l’identification et le suivi des sujets qui ont contracté le virus, a indiqué jeudi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué, tout en précisant que le dispositif de surveillance et d’alerte mis en place est renforcé «régulièrement» pour répondre à l’évolution de la situation.

A ce jour, un cas de Covid-19 a été confirmé en Algérie, le 25 février 2020. Il s’agit d’un ressortissant italien en provenance d’Italie.

Le ministère de la Santé appelle la population à «se conformer aux conseils de prévention et aux orientations des services de santé».

Le ministère rappelle, par la même occasion, qu'au 27 février 2020, l’OMS rapporte que dans le monde 81.109 cas de coronavirus ont été confirmés et 2.762 personnes sont décédées. En République de Chine, 78.191 cas et 2.718 décès ont été notifiés. Trente-huit autres pays touchés par cette épidémie totalisent 2.918 cas et 44 décès.