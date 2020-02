Lâ€™APN renoue avec les questions orales

Le siège de l’Assemblée populaire nationale a abrité jeudi une séance plénière présidée par M. Slimane Chenine et consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du Gouvernement. Il s’agit, en fait, de la première séance, lors de laquelle des ministres ont eu à répondre à des questions posées par de nombreux députés. Des éclairages, des précisions et des explications ont, ainsi, été fournies aux représentants du peuple sur moult questions intéressant directement le citoyen.

Le ministre de l’Intérieur :

«Affectation de 282.702 parcelles de terrain à la construction dans le sud et les hauts plateaux»

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Kamel Beldjoud, a assuré, en réponse à une uestion d’un député, que concernant les aides fournies aux bénéficiaires de parcelles de terrain dans le cadre de lotissements sociaux dans les Hauts plateaux, «cette préoccupation a été prise en charge conformément aux dispositions de l'article 03 du décret exécutif n°10-235 du 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou d'un logement rural ou d'un logement individuel réalisé sous forme groupée dans les zones définies du Sud et des Hauts plateaux». Dans ce cadre, les citoyens bénéficient d'aides financières au niveau de ces affectations à hauteur d'un million de DA pour les wilayas du Sud et de 700.000 DA pour les régions des Hauts plateaux.

Le ministre de l’Intérieur a annoncé «l'affectation, à ce jour, de 282.702 parcelles de terrain destinées à la construction dans le Sud et les Hauts plateaux sur un total de 362.414 parcelles disponibles». Cette démarche, poursuit le ministre, s'inscrit dans le cadre de l'application de l'instruction interministérielle n° 01 du 7 juillet 2014 reliant les ministères de l'Intérieur, des Finances et de l'Habitat, relative au développement de l'offre du foncier public dans les wilayas du Sud et des Hauts plateaux. S’agissant du coût de l’opération, «une enveloppe financière de 161 milliards de dinars à été allouée dans ce sens, en sus de 98 milliards de dinars destinés à la réalisation des voiries et réseaux divers et 63 milliards de dinars consacrés aux aides», note le ministre tout en précisant au député ayant posé la question orale que «la wilaya de Djelfa est concernée par la création de 90 lotissements englobant 16.965 parcelles de terrain» et qu’elle a «bénéficié d'une enveloppe budgétaire d'un montant global de 5,3 milliards de dinars». Le ministre fera remarquer que «les régions du Sud et des Hauts plateaux sont définies en application du décret exécutif n°06-485 du 23 décembre 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds spécial de développement des régions du Sud» et du décret exécutif n°06-486 du 23 décembre 2006 relatif à «un Fonds spécial pour le développement économique des Hauts plateaux ».

Optimiser la lutte contre les catastrophes naturelles

Par ailleurs et en réponse à une question posée par une autre députée sur «la gestion des catastrophes naturelles, et en particulier les inondations», le ministre a mis en avant l'impératif de la synergie des efforts entre les différents départements ministériels concernés pour remédier à cette question. Tout en relevant l’importance «d'œuvrer au parachèvement des plans sectoriels et à l'élaboration des stratégies locales», il juge nécessaire de «s’adapter aux derniers développements internationaux dans ce domaine pour faire face efficacement à ces catastrophes». Le ministre, qui soutient que «faire face aux catastrophes naturelles exige des efforts supplémentaires», a concédé qu’il est difficile de maîtriser plusieurs aspects de ces risques, une problématique qui se pose au plan mondial». Les experts veillent au plan international à «renforcer les mécanismes de gestion des risques des catastrophes naturelles», a souligné le ministre.

«Pour notre part, il est question notamment d'intensifier les recherches et les études scientifiques au niveau national, d'améliorer la gestion de ces dangers, et de parachever la modernisation de la base juridique et institutionnelle relative à ce dossier qui exige la formation du facteur humain qui supervise la gestion des risques des catastrophes naturelles», a-t-il mis en exergue.

Le ministre a évoqué les pertes enregistrées, ces deux dernières années, suite aux inondations enregistrées dans plusieurs wilayas du territoire. Il a rappelé qu’en 2018, les pertes matérielles étaient estimées à près de 53 mds de DA. Elles étaient plus importantes l’année suivante avec près de 77 mds de DA.