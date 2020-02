Le gouvernement tunisien prend ses fonctions : M. Djerad fÃ©licite M. Fakhfakh

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a félicité, hier, dans un entretien téléphonique, M. Elyes Fakhfakh, à l'occasion de sa nomination au poste de chef du gouvernement tunisien, indique un communiqué des services du Premier ministre. Lors de cet entretien, «le Premier ministre a présenté ses chaleureuses félicitations à son homologue tunisien à l'occasion de sa nomination à la tête du gouvernement», précise le communiqué. «S'accordant, par ailleurs, sur l'excellence des liens de fraternité et de solidarité qui unissent les deux pays, les deux responsables ont procédé à un échange de vues sur les voies et moyens de développer davantage les relations bilatérales, en affirmant leur volonté commune de leur insuffler une nouvelle dynamique», note la même source. Le nouveau chef du gouvernement tunisien a officiellement pris ses fonctions vendredi lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs avec le gouvernement sortant de Youssef Chahed. «Il faut commencer immédiatement le travail pour répondre aux attentes du peuple tunisien, en s'appuyant sur les réalisions accomplies par les gouvernements qui se sont succédé», a-t-il déclaré. Le nouveau gouvernement tunisien a été investi jeudi dernier de la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple après plusieurs semaines de concertations et négociations pour sa formation, ce qui lui ouvrira les portes pour se pencher sur la réalisation de son plan d'action.