PriÃ¨re Ã  la MosquÃ©e du ProphÃ¨te Ã  MÃ©dine

Message de condoléances au Souverain saoudien suite au décès du prince Talal Ben Saoud

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi dernier, un message de condoléances au Serviteur des Lieux saints, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, suite au décès du prince Talal Ben Saoud Ben Abdelaziz Al Saoud.

«Alors que je me trouve en Terre sainte du Royaume frère d'Arabie saoudite, j'ai appris la nouvelle du décès du prince Talal Ben Saoud Ben Abdelaziz Al Saoud. En cette douloureuse circonstance, je tiens à adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple algérien, mes sincères condoléances à sa Majesté le roi, à la famille du défunt et à l'ensemble du peuple saoudien frère. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», a écrit le Président de la République, sur sa page Facebook.