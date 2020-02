CatÃ©gories vulnÃ©rables : Pour une meilleure prise en charge

Présidant la troisième rencontre régionale des directeurs de l'action sociale du Centre et du Sud, Mme Krikou a incité les cadres centraux et locaux à l'élaboration de rapports périodiques portant sur les différentes opérations menées pour la prise en charge des préoccupations des catégories sociales vulnérables en tenant compte «des spécificités de chaque région».

Elle a indiqué que l'objectif de son secteur était de disposer d’un projet national stratégique visant à insuffler une nouvelle dynamique au concept de solidarité, fondé sur la politique sociale de l'Etat et l'assistance aux catégories vulnérables à travers un accompagnement tendant à leur intégration dans le processus de développement social, pas uniquement à travers l'aide financière et matérielle mais également par le biais de la formation et de l'accompagnement.

La ministre a appelé à améliorer les méthodes de travail pour renforcer la veille et la prospective en matière de prise en charge afin de pouvoir répondre à temps aux besoins exprimés.

Selon elle, cela passe par l'intensification des visites sur le terrain, l'inspection périodique des centres et établissements relevant du secteur, le suivi de leur gestion et l'écoute des citoyens et de la société civile, l’application des programmes de lutte contre la pauvreté dans les régions du grand Sud et des régions frontalières.

Abordant le projet du plan d'action du gouvernement dans son volet relatif à la solidarité, la ministre a affirmé que ces rencontres permettront, une fois le bilan du secteur dressé et les insuffisances relevées, de fixer une stratégie réaliste pour la mise en œuvre de la politique du secteur avec une nouvelle dynamique qui reflète les aspirations du peuple et les engagements du président de la République.

Pour la ministre, la nouvelle méthode de travail requiert l'ouverture des portes du dialogue avec tous les acteurs du domaine en établissant des passerelles entre les fonctionnaires et les partenaires sociaux, notamment les médias et les représentants de la société civile dans le but de restituer la confiance du citoyen et remporter l'enjeu de la concrétisation de la justice sociale.

Elle a ajouté que le secteur s'attellera en priorité à promouvoir les actions de solidarité associant l'ensemble des acteurs tout en veillant à ancrer cette idée par la sensibilisation sur le terrain avec la participation de la société civile, des médias et de tous les acteurs publics et privés en accord avec les dispositions de la loi.

Parmi les objectifs du secteur, la ministre a également cité la prise en charge de la famille, le renforcement de la cohésion sociale par la consolidation des mécanismes de médiation familiale, notamment par la réintégration des personnes âgées dans leur milieu familial, la promotion de la femme dans les différents domaines de développement ainsi que l'autonomisation politique pour une véritable représentativité parlementaire.

Lors de cette rencontre, les préoccupations des catégories prises en charge au niveau des centres relevant du secteur ainsi que les besoins des catégories défavorisées qui bénéficient du soutien du ministère dans les wilayas du Centre et du Sud sont soulevées en vue de proposer un plan d'action global reposant essentiellement sur une approche qui tienne compte de la spécificité de chaque région.

Kafia Ait Allouache