Agriculture : Creuser le sillon des Ã©nergies renouvelables

Un séminaire national sur les applications des énergies renouvelables dans les domaines de l’agriculture et du développement rural a été organisé, jeudi, à Alger, en collaboration avec le Centre de développement des énergies renouvelables.

Les spécialistes se sont penchés sur l’enrichissement de la feuille de route sectorielle qui vise à moderniser le secteur après que la tutelle a annoncé son intention d’introduire les énergies renouvelables et la nouvelle technologie.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a mis l’accent sur le résultat positif de «l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture» et précisé que cette méthode «évite, entre autres, à gaspiller les ressources et encourage les agriculteurs à investir dans les régions des Hauts plateaux et au Sud».

Les participants ont abordé les thèmes de la modernisation du secteur, dont les énergies renouvelables au service du développement de l’agriculture et le développement rural.

Débat et recommandations sur trois chapitres

Les représentants des ministères de l’Environnement et des Energies renouvelables, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des Ressources en eau et de l’Energie ont mis l’accent sur le séchage solaire, les serres et l’irrigation. Les intervenants ont mis en exergue la perspective d’application de la géothermie dans les serres et les expérimentations d’un dispositif de chauffage par énergie solaire d’une serre-tunnel à couverture plastique. Les experts ont mis l’accent sur l’alimentation d’un pivot d’irrigation par énergie solaire photovoltaïque ainsi que les modalités de création de réseau thématique.

Les participants ont apporté des éclairages sur les nouvelles technologies, innovations et recherches dans le domaine des énergies renouvelables appliquées à l’agriculture et débattu les actualités scientifiques relatives à ce thème. L’engagement du président de la République à faire de l’agriculture une locomotive de la croissance économique a suscité les débats, notamment en ce qui concerne la recherche scientifique avec la participation des groupes économiques, des Chambres d’agriculture, des conseils interprofessionnels et associations professionnelles, des innovateurs et des agronomes.