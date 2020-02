amÃ©lioration du service public : Lâ€™innovation et les nouvelles technologies

Lors d'une rencontre avec le ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l'Economie de la connaissance, Yassine Djeridene, M. Berraki a insisté sur l'importance de recourir à la numérisation et à l'innovation pour parvenir à des solutions à même d'améliorer et de promouvoir le service public dans son secteur.

Dans ce contexte, il a rappelé les priorités du Plan d'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'encouragement et l'accompagnement des start-up dans les différents domaines, les ressources en eau particulièrement, ajoutant que l'amélioration de l'alimentation en eau potable demeure l'un des principaux objectifs du secteur.

Les start-up spécialisées dans le domaine des nouvelles technologies seront sollicitées à cet effet, a annoncé M. Berraki. Cette rencontre constitue une opportunité pour la mise en place d'un cadre de coopération et de coordination entre les deux ministères, a fait savoir M. Berraki, faisant état de l'élaboration prochaine d'un «plan d'urgence» pour l'amélioration du service public, qui est devenue «une nécessité pressante». Et d'ajouter que «cette démarche s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République pour garantir l'approvisionnement en eau potable à tous les citoyens».

Cet objectif «ne saurait se réaliser sans la conjugaison des efforts et l'utilisation des nouvelles technologies», a-t-il affirmé, annonçant qu'un plan de travail sera arrêté en coordination avec les start-up pour insuffler une nouvelle dynamique à l'innovation, en vue d'améliorer le service public. Pour sa part, le ministre de la Micro- entreprise, des Start-up et de l'Economie de la connaissance, Yassine Djeridene, a exprimé la disposition de son département à œuvrer de concert avec le ministère des Ressources en eau pour contribuer à l'amélioration du service public. Nombre de micro-entreprises et start-up activent dans le domaine du développement des techniques d'irrigation, de dessalement des eaux de mer et de traitement des eaux usées dans l'objectif de permettre une meilleure exploitation des ressources en eau, a-t-il rappelé. Les jeunes Algériens porteurs d'idées concrétisent leurs projets à travers la création de micro-entreprises et de start-up, a avancé M. Djeridene.