Alimentation en eau : PrÃ©parer le ramadhan et la saison estivale

« Des projets structurels et non structurels inscrits au titre de plusieurs dispositifs font l’objet d’un suivi rigoureux, pour qu’ils aboutissent avant l’été à atteindre les objectifs tracés pour le ramadhan et la saison estivale », a souligné Arezki Berraki.

Ainsi, il est prévu la mise en place d’un dispositif de citernage au profit des populations qui ne disposent pas de réseau d’alimentation. «Elles seront accompagnées par nos services pour qu’elles ne manquent pas d’eau. Il y a tout un accompagnement en matière de sécurité avec des groupes électrogènes pour prendre en charge avec célérité les pannes et les coupures d’électricité afin d’assurer l’alimentation en eau. Cette année sera caractérisée par l’amélioration sensible de la qualité du service qui est la priorité absolue du secteur», a-t-il souligné.

Le ministre a expliqué que l’objectif de son département est d’augmenter le nombre de communes qui bénéficieront de l’eau potable au quotidien et a indiqué à ce propos que plus de 400 communes auront de l’eau quotidiennement avant l’été prochain. «A la fin de 2020, les citoyens auront l’accès à l’eau d’une manière régulière», a-t-il assuré. A propos des objectifs tracés par le secteur pour faire face au gaspillage de la ressource hydrique, il a affirmé que les services de l’eau œuvreront à réduire, avant la fin de cette année, les fuites d’eau à hauteur de 7% et à lutter contre les raccordements illicites auxquels les citoyens recourent pour leurs besoins ménagers ou l’irrigation des terres agricoles. Il dira qu’à Alger, 6.000 m3/jour qui étaient en déperdition ont été récupérés suite à la réparation de quatre fuites, soit une quantité qui peut alimenter plus de 40.000 habitants. Evoquant le dessalement d’eau de mer, Berraki a révélé que le programme prévoit la réalisation de trois nouvelles stations de dessalement d’une capacité de 300.000 m3/jour chacune. Elles seront situées à El Tarf, Alger et Bejaïa. «Le programme du gouvernement ne s’arrêta pas à ces trois stations, d’autres viendront renforcer le parc actuel», a-t-il noté, ajoutant que tout un programme en matière de dessalement est déjà prêt pour être lancé en 2021, dans le but de répondre aux besoins des populations du littoral algérien.

Sur un autre chapitre, il a confié que le taux de remplissage des barrages s’élève actuellement à 63%, ce qui représente 4 milliards de m3. «Les barrages contribuent à hauteur de 33% d’approvisionnement en eau potable à travers le pays. En 2020, on n’aura pas de problème d’eau, les quantités d’eau souterraine, du dessalement d’eau et autres seront suffisantes pour approvisionner les populations», a-t-il soutenu. Le ministre a assuré que les pouvoirs publics vont encourager les industriels à investir dans le domaine des équipements hydrauliques afin de donner un coup de pouce à l’intégration nationale. «Cela ne va pas nous empêcher de mettre un processus de contrôle rigoureux, allant de la matière première au produit fini pour garantir une qualité irréprochable et répondre aux normes internationales», a-t-il mis en garde. A ce titre, il a indiqué que les équipements hydrauliques fabriqués localement bénéficieront d'une préférence dans les marchés publics, annonçant l'interdiction de l'importation des équipements produits localement. Plusieurs sujets ont été abordés, comme l’identification des besoins du secteur en matière de canalisations, la qualité des matériaux dans la réalisation, l’évaluation de la conformité des matériaux composants, le contrôle technique et le potentiel et la capacité de production de tuyaux et des produits béton d’hydro-aménagement.

Par ailleurs, Le CTH assure l’assistance technique, le suivi et le contrôle de plus de 1.000 projets relevant de l’administration des ressources en eau. Cet organisme réalise le contrôle technique des travaux d’ouvrages et infrastructures hydrauliques et des équipements qui leur sont destinés.

Mohamed Mendaci