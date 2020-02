coopÃ©ration : M. Raouya reÃ§oit les ambassadeurs d'Allemagne, de Croatie et de Singapour

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu au siège de son département ministériel, Mme Ulrike Knotz, ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne, M. Ilija Zelalic, ambassadeur la République de Croatie et M. Mohammad Alami Musa, ambassadeur de la République de Singapour en Algérie, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

A cette occasion, il a été passé en revue l’état des relations économiques et financières bilatérales avec chacun de ces trois pays, ainsi que «les voies et moyens susceptibles de les développer, et ce, dans un intérêt mutuel», a précisé la même source.

Les discussions ont porté également sur le renforcement du cadre juridique régissant les relations financières avec ces pays, souligne le document.

M. Raouya a aussi évoqué avec ses interlocuteurs la situation économique et financière de l’Algérie, notamment les politiques et les réformes envisagées dans le cadre du Plan d’action du gouvernement, pour relever les défis et assurer la continuité du développement économique et social du pays.